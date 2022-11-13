Молодого пермяка будут судить за секс с несовершеннолетней

Парень знал, что секс с несовершеннолетней под запретом, однако вступил в половую связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

События происходили в доме в Орджоникидзевском районе Перми в мае. Ей – 14 лет, ему – 20. Молодые люди встречались, была любовь. Парень знал, что секс с несовершеннолетней под запретом, однако вступил в половую связь. А вскоре девушка узнала, что беременная и собралась рожать. Юная особа пришла в женскую консультацию встать на учет, после чего о факте преступления стало известно правоохранительным органам. Следственный комитет пригласил молодого человека к себе.

Елена Захарченко (следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст.134 УК РФ – «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. Однако, в примечании к статье указано, что лицо, впервые совершившее преступление, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что субъект и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей».

Только парню не удастся избежать наказания. Девушка на маленьком сроке потеряла ребенка. Вскоре молодые люди поссорились и расстались. Прошла любовь, осталось только уголовное дело, которое на данный момент слушается в суде. А еще остались переживания родителей! Кстати, семьи у парня и девушки, вполне, благополучные. У несостоявшегося жениха есть и мать, и отец. Мама на руководящей должности. Увы, родители не проводят профилактических бесед с детками, что занятия любовью, даже по обоюдному согласию, может иметь последствия, в том числе, и уголовные…

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