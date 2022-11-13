Футболисты пермского «Амкара» перед матчем вышли на поле с котиками в руках

"Амкар" вышли на поле с котиками.

Мяушное начало матча выдалось у пермского «Амкара» 12 ноября. В субботу пермский клуб провел последний в этом году матч с екатеринбургским клубом «Урал - 2». Перед началом игры футболисты «Амкара» вышли на поле, держа в руках кошек.

Все эти животные сейчас живут в приюте "Счастливый хвост", таким образом организаторы благотворительной акции хотят привлечь внимание к проблеме бездомных животных, и что настоящего друга можно найти в приюте совершенно бесплатно.

Футболистам перед игрой удалось немного пообщаться с хвостатыми, они их гладили и ласково прижимали к себе. Котиков посадили в специальные переноски и даже одеяла, они мирно сидели на руках у спортсменов. На поле зрители, увидев футболистов с животными на руках, начали аплодировать, возможно, после матча кто-то захочет забрать домой котика.

Затем игроки передали животных детям футболистам и ребята обратно отнесли их в раздевалку.

- Мы очень любим котиков, - говорит волонтер Елена Конова. – Посмотрите, какие они миленькие и беззащитные, мы хотим, чтобы у каждого животного был дом и любящий хозяин. Мы благодарны футбольному клубу «Амкар», что они не остались равнодушными к проблеме бездомных животных и обратили внимание болельщиков на эту проблему.

Напомним, 12 ноября с «Уралом - 2» был бесплатный: футболисты, тренеры и руководство клуба выкупили все билеты на игру. И, похоже, что кошки принесли удачу нашим футболистам. «Амкар» разгромил соперников со счетом 4:1.

Голы забили: Наиль Замалиев, дубль оформил Евгений Тюкалова, еще один на счету Ивана Маркелова. Игроки «Урал - 2» смогли ответить лишь одним голом. Следующий матч наши футболисты проведут лишь в апреле следующего года. Поздравляем «Амкар» с победой!

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