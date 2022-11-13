Влад Петухов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сын не виноват в убийстве, он сам жертва, его убили, потому что он оказался свидетелем, - говорит Венера, мать Влада Петухова, подозреваемого в тройном убийстве. - Женщину с ребенком убили только утром 10 ноября, часов в 9, в это время Влад уже был мертв, его убили в ночь на 10-е.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОЗБУЖДЕНЫ ПО ДВУМ СТАТЬЯМ

Сегодня в Осе прощаются с жертвами тройного убийства. Напомним, 10 ноября в городе зверски убили семью с маленьким ребенком.

Вначале тело 30-летнего Николая обнаружили в квартире его знакомого - 25-летнего Влада Петухова - в двухквартирном доме на улице Советской. Сам Влад был тоже найден мертвым во дворе своего дома. Затем, когда оперативники отправились проводить обыск в квартире на улице Степана Разина, где жил Николай с семьей, там были найдены тела его жены Антониды и их 4-летнего сына с ножевыми ранениями.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», и «Убийство двух лиц, малолетнего».

- В ходе проведения следственных действий найдены доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений 25-летнего мужчины, который свел счеты с жизнью, - сообщает СКР по Пермскому краю.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМОМ В ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ?

Владислав Петухов шесть лет назад был судим за кражи. Вначале он получил условный срок, но так как не соблюдал его условия, отправился в колонию на три года. Вышел оттуда полтора года назад – 1 марта прошлого года. Работал в сфере строительства. Квартиру в деревянном двухквартирном доме на улице Советской в Осе Влад снимал. Раньше у него была подруга, но они расстались. И она жила с другим парнем.

Сразу после того, как появились сообщения о том, что убить троих человек мог Влад Петухов, его друзья и родственники уверяли, что такое невозможно.

- Влад просто не способен на такое, - заявил «КП»-Пермь» Игорь, один из его друзей. – У него кишка тонка, чтобы кого-то убить, а тем более на себя руки наложить. А за то, что он когда-то натворил, уже отсидел.

Он, так же, как и мать Влада, считает, что того самого сначала убили, а потом инсценировали самоубийство.

МАТЬ СЧИТАЕТ СВОЕГО СЫНА ЖЕРТВОЙ УБИЙСТВА

Венера уверена, что ее сын просто не вовремя оказался не в том месте. А убийцы целенаправленно приехали из Перми, чтобы расправиться с Николаем и его семьей.

- Но почему убивать Николая пришли в дом Влада?

- Они вместе сидели в кафе MIX,- говорит Венера. - Скорее всего, их там и выследили, пошли за ними. Кстати, у Колиной жены бывший муж вернулся из тюрьмы. И он тоже сидел в том кафе с какими-то людьми.

- То есть они давно были знакомы?

- Давно. Влад мне говорил про своего друга Колю. Тот даже звал его с собой на работу на север, но после колонии Влад еще полтора года не мог уезжать из города. А то, что он шизофреник, - это неправда. У него никаких справок нет. Просто отсидел человек за свои ошибки. Он добрый и отзывчивый, никогда на человека руку не поднимал, он не мог бы ничего такого сделать. Если бы даже что-то случилось, он бы мне позвонил, сказал: «Мама, я человека убил!». Он мне часто звонил, мы всегда созванивались вечерами, но в этот раз мы днем виделись, поэтому вечером не стали созваниваться.

Оса – город маленький. И все, что там происходит, быстро становится известно жителям. Поэтому Венере рассказали об этом деле многие подробности, которые, как она считает, полностью оправдывают ее сына.

- Убийцы ушли, и ворота за собой закрыли, - говорит она. - И крови на матрасе немного было, не так, как если бы человека на этом месте зарезали. Тело Николая просто принесли и положили. А Влада убили, чтобы подставить его. Мне сообщили результаты экспертизы: у него были переломаны руки и ноги и был отек мозга. То есть его избили и инсценировали самоубийство.

Напомним, уголовное дело взял на особый контроль руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убил друга, а потом надругался над его женой: страшная правда о тройном убийстве в Прикамье

После расправы преступник покончил с собой (подробнее)