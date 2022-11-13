В Перми резко упало атмосферное давление – чем это грозит пермякам

В Перми похолодает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Пермь надвигается мощный циклон, центр которого сейчас находится над Удмуртией.

- Атмосферное давление в Перми упало до 721 мм ртутного столба - это самое низкое значение с января нынешнего года, - рассказал метеоролог Андрей Шихов.

Из-за низкого давления в Пермском крае ожидаются сильные дожди. Ночью они заливали юг региона, особенно Чайковский. Днем осадки будут продолжаться уже в виде дождя с мокрым снегом.

Утром в воскресенье,13 ноября, в Перми стояла плюсовая температура. Но к вечеру похолодает до нуля. А на востоке края температура опустится до -8...-10 градусов, при этом ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

В ближайшие дни похолодание продолжится. В Перми утром в понедельник будет -3…-4 градуса. К вечеру похолодает еще на 2-3 градуса: в Перми до -5 градусов, на севере Пермского края до -10 градусов. Во вторник, 15 ноября, столбик термометра опустится уже до -11 градусов, а в ночь на среду до -13 градусов, на севере края до -18.

И уже во вторник, снег в Перми будет не просто залетным гостем. Установится постоянный снежный покров, говорит синоптик.

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