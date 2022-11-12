Александр Бастрыкин поручил проверить органы опеки, которые отняли внучку у бабушки

Вера Т., опекун своей взрослой дочери-инвалида и девятилетней внучки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Следственного комитета России по Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить и доложить о случае, рассказанном «Комсомольской правдой».

Напомним, Веры Т., - опекун своей взрослой дочери-инвалида и девятилетней внучки Насти. Все заботы лежат на ее плечах, женщина воспитывала внучку с самого рождения. Девочка росла обычным ребенком, но, когда пошла в лицей, начались проблемы с учебой. Настя не понимала сложную программу, бабушка ей помочь не могла, так как самой было сложно разобраться в уроках, а потом, чтобы не краснеть перед одноклассниками и учителем из-за невыученных уроков, начала прогуливать их.

- Однажды во время очередного прогула уроков Настя нашла две банковские карты и потратила с них деньги, а вскоре забрала себе чужой сотовый телефон, - говорит Вера Геннадьевна. – Все это мы, конечно же, вернули, но опеке это не понравилось.

Женщина рассказывает, что после случившегося ее настойчиво попросили подписать временное отстранение от опеки.

Сейчас ребенок находится в реабилитационном центра.

- А через месяц меня лишили опеки по суду, - вытирает слезы женщина. - У Насти есть все: компьютер, планшет, сотовый телефон, одета внучка всегда по сезону, у нее вещей - полный шкаф одежды, у меня столько нет. Я спрашиваю ее: «Зачем взяла чужое?», а она только молчит и плечами жмет.

Восемь месяцев Настя живет в социально-реабилитационном центре. Бабушка ее навещает и каждый раз слышит от внучки, как она хочет вернуться домой и обещает хорошо учиться и не прогуливать школу.

Чтобы вернуть Настю домой, женщина пошла в суд. Первая инстанция встала на ее сторону, но опека обжаловала это решение, и Настя осталась в центре.

Но, это женщину не остановило, она подала документы в Седьмой Кассационный суд Челябинска и, если там откажут, бабушка готова идти дальше.

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