Массовое убийство в Пермском крае 12 ноября 2022, кто убил семью с ребенком, причины, мотивы

По версии следствия, именно Влад (справа) расправился семьей. Фото: соцсети.

Массовое убийство в Пермском крае 12 ноября 2022, рассказываем, кто убил семью с ребенком

Небольшой городок Оса, что в 100 километрах от Перми, второй день пребывает в шоке от случившейся трагедии. 10 ноября здесь зверски убили семью с маленьким ребенком.

- Вечером я поехал на работу, и мне позвонили и сообщили о том, что мой брат, его жена и их ребенок убиты, - рассказал «Комсомольской правде» брат погибшего мужчины. - Сказать, что мы в шоке – ничего не сказать. Николай работал в системе ЖКХ, его супруга Антонида была самозанятой, а сынишка ходил в детский сад, ему всего 4 годика было.

Позже выяснилось, что тела мамы и сына были найдены в их квартире по улице Советской. Главу семейства обнаружили в квартире его знакомого - 25-летнего Влада - на улице Степана Разина. У всех ножевые ранения. Сам Влад был тоже найден мертвым во дворе своего дома – он покончил с собой.

В социальных сетях стали появляться сообщения, что убил супругов и ребенка 25-летний Влад, на что родственники молодого мужчины тут же начали отвечать: «Влад и мухи не обидит, он не мог это совершить».

О том, что произошло на самом деле, рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Отмечали свободу

Накануне этой ужасной трагедии 30-летний Николай и 25-летний Влад вместе оказались в ИВС. Один был задержан пьяным за рулем, а второй был под административным надзором, после которого также получил несколько суток изоляции. Отсидев положенное, оба вышли на свободу и решили ее отметить.

Сначала мужчины зашли в гости к Николаю, а потом продолжили общение в местном кафе «Микс». Крепко выпив, пришли в квартиру Влада. Там, скорее всего, произошла ссора. 25-летний хозяин жилья схватил нож и перерезал горло Николаю. От полученных травм мужчина скончался, а Влад отправился к нему домой.

Антонида с сыном были дома. Скорее всего, женщина, увидев нового знакомого мужа, сама впустила его в квартиру.

- Преступник надругался над женщиной, а потом убил ее и ребенка, - рассказал источник в следствии. – Закрыл за собой дверь и ушел домой. Осознав, что натворил, он покончил с собой.

«Тихий, мухи не обидит»

Родственники Влада не верят в случившееся и говорят, что он на такое зверство не способен. Считают, что его самого сначала убили, а потом инсценировали самоубийство.

- Вам может показаться, что я выгораживаю своего брата, но это не так, - говорит его родственница. – Он ни в чем не виноват, расскажу, что знаю. Утром из детского сада воспитатель звонил Тоне, хотел узнать, почему мальчик не пришел в сад, но у нее был «не абонент». Тогда из садика позвонили родителям Тони. Не дозвонившись до дочери, отец девушки пришел к ним в квартиру, дверь была заперта, никто не открывал. Они взломали дверь, обнаружили ребенка с перерезанным горлом и мертвую Тоню с четырьмя ножевыми ранениями. А потом нашли мертвыми Влада и Колю.

Друг Влада рассказал, что он снимал квартиру в Осе, работал в сфере строительства, был уравновешенным. Есть родители, детей в их семье трое.

После массового убийства в Пермском крае 12 ноября 2022 возбуждены уголовные дела

После убийства трех человек и обнаружения мертвым подозреваемого в их убийстве следователи возбудили несколько уголовных дел.

- В ходе проведения следственных действий найдены доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений 25-летнего мужчины, который свел счеты с жизнью, - сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям: «убийство», и «убийство двух лиц, малолетнего». Сейчас следователи по особо важным делам продолжают расследование, проводятся необходимые экспертизы, допрошены соседи и родственники погибших. Уголовное дело взял на особый контроль руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

- Прощание с погибшей семьей пройдет в воскресенье, 13 ноября, в храме Казанской иконы Божией Матери, - рассказали родственники погибшей семьи Воробьевых.

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