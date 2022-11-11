Многодетный отец из Перми рассказал, как различает родившихся дочек-близнецов

Многодетный отец получил сразу два свидетельства о рождении. Фото: ЗАГС Мотовилихинского района.

В Перми, 4 ноября, в День народного единства России, в семье Дмитрия и Елены Кудымовых родились дочки-близнецы.

А через неделю отец семейства пришел за документами в ЗАГС Мотовилихинского района. Дмитрий рассказал, что у мамы это четвертый и пятый ребенок. Получается, сейчас в семье четыре дочери и один сын.

- Девочки – однояйцевые близнецы, пока мы их отличаем друг от друга, несмотря на то, что они очень похожи, - говорит Дмитрий Кудымов. - Одна – щекастая, другая – худенькая.

О том, что в семье будет двойне, Елене Кудымовой сказал врач на первом же УЗИ. Женщина плакала и радовалась одновременно, это было неожиданно. Дмитрий же в тот день был в командировке и узнал эту новость от жены по телефону.

- Обрадовался несказанно, - говорит многодетный отец. - В нашей семье уже рождались двойни, но мы не думали, что у нас тоже будет.

Родятся мальчики или девочки родители не знали до последнего момента. Имена подбирали заранее, а когда родились девочки, решили назвать Екатериной и Софьей. Споров по этому поводу в семье не было.

В ЗАГСе поздравили семью Кудымовых с пополнением и подарили два стандартных подарочных набора для новорожденных. Кстати, брак Кудымовы регистрировали в этом же загсе.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В Перми родители назвали сына, как персонажа из романа о Гарри Поттере

Мальчика зарегистрировали в Мотовилихинском районе (Подробнее...)