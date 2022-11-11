Пермяки бесплатно, по полису ОМС, могут пройти реабилитацию

Реабилитация доступна пациентам по полису ОМС, причем, не важно, о какой сложности реабилитационных мероприятий идет речь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все пермяки знают, что полис ОМС дает возможность прийти на прием к терапевту, записаться на бесплатную консультацию к узкому специалисту и даже получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

Но немногие знают, что по полису ОМС можно пройти еще и медицинскую реабилитацию.

Такая реабилитация может потребоваться пациенту при определенных заболеваниях, которые нельзя вылечить быстро: это, к примеру, тяжелые переломы, инфаркты, инсульты и другие серьезные случаи. Пациентам, перенесшим их, требуется длительное восстановление организма, чтобы вернуть некоторые утраченные функции. И здесь не обойтись без профессиональной помощи.

Существуют, конечно, санатории и реабилитационные центры, но полноценную помощь можно получить в круглосуточном и дневном стационаре, а также в поликлинике. Чтобы пройти такую реабилитацию, человеку нужно прийти к лечащему врачу и получить направление.

- Чтобы пройти реабилитацию по медицинским показаниям, к нам приезжают пациенты со всего Пермского края. Это бесплатно и доступно по полису ОМС, - говорит старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации ГКБ им. С.Н. Гринберга Светлана Порохина.

В отделении медицинской реабилитации в больнице имени С.Н.Гринберга в Закамске проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия с пациентами. Для каждого пациента составляется отдельная программа. Реабилитация - это не только лечебная физкультура, но и занятия в бассейне, сенсорной комнате, кинезотерапия и многое другое.

Реабилитационная работа с пациентами ведется и в других медицинских организациях Перми и Пермского края. К примеру, в отделении медицинской реабилитации ГКБ №4 в Мотовилихинском районе, как и во многих других медицинских организациях, работает целая команда специалистов-реабилитологов.

- Специалистов нашего отделения мы называем мультидисциплинарной реабилитационной командой, в которую входит порядка двенадцати человек, - говорит заведующий отделением медицинской реабилитации ГКБ №4 Павел Перевощиков.

В этой больнице также находится полный комплекс реабилитационного оборудования, включая стабилоплатформу и тренажеры самых различных видов.

В Фонде обязательного медицинского страхования напомнили, что реабилитация доступна пациентам по полису обязательного медицинского страхования, причем, не важно, о какой сложности реабилитационных мероприятий идет речь.