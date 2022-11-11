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Экономика11 ноября 2022 8:12

Залог успеха АО «ТОДЭП» - работа в команде и гарантия качества тюменских дорог

В компании «ТОДЭП» рассказали о главных принципах своей успешной работы на дорожных объектах Тюменской области
Михаил БОБРЫШЕВ
АО «ТОДЭП» содержит около 16,5 тысячи километров дорог.

АО «ТОДЭП» содержит около 16,5 тысячи километров дорог.

АО «ТОДЭП» является предприятием Тюменской области с высокой производительностью, современным и мощным автопарком, производственными базами, асфальтобетонными заводами, дробильно-сортировочными комплексами, высококвалифицированным персоналом.

Компания «ТОДЭП» объединяет 7 филиалов (ДРСУ), которые располагаются во всех муниципальных районах юга Тюменской области. Общая численность сотрудников составляет 4 тысячи человек.

РАБОТА В УНИСОН

Все свои лучшие качества компании «ТОДЭП» удалось показать во время мероприятия ФКУ «Уралуправтодор» в Тюменской области. Генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук отмечает, что для предприятия чрезвычайно важно подтверждать свой высокий уровень.

- Первое и самое главное - от нас, дорожников, во многом зависит не только уровень комфорта проживания в регионе, но зачастую и жизнь граждан, передвигающихся по нашим дорогам. Поэтому мы делаем свое дело так, чтобы потом за это не было стыдно, - объясняет руководитель АО «ТОДЭП».

Генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

Генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

В компании «ТОДЭП» говорят, что не менее важной составляющей в работе является ответственность перед заказчиком в лице ФКУ «Уралуправтодор» и лично начальником управления Андреем Жуковым.

- Андрей Викторович является настоящим профессионалом своего дела, человеком с колоссальным опытом. Он изнутри знает все тонкости в работе не только заказчика, но и подрядчика, потому что был им когда-то и сам. Ему не надо объяснять, что такое дорога, он понимает, что хлеб у нас непростой и тяжелый. Для нас, кстати, это большой плюс - трудиться под началом такого руководителя. Все дело в том, что нам не приходится бороться с ветряными мельницами - нам ставят адекватные задачи, и мы стараемся никого не подвести. Если честно, у нас даже морального права на это нет, - уверен директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ - КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Среди самых знаковых новых объектов заместитель генерального директора АО «ТОДЭП» Алексей Павлов выделяет два.

Первый из них – это обход деревни Ожогино к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш», а второй – ул. Фармана Салманова (продолжение ул. Калинина) в Тюмени. Оба этих объекта – переходящие.

Сейчас значительная часть мощностей компании «ТОДЭП» сосредоточена на участке 39-77 км трассы Р-402 «Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск». Здесь выполняется капитальный ремонт дороги с расширением до четырех полос движения. Все работы планируется завершить уже в самое ближайшее время. Сейчас на объекте дорожного строительства задействованы около 200 единиц техники АО «ТОДЭП» - это лишь десятая часть из общего количества, однако масштаб все равно впечатляет!

- Объект находится в высокой степени готовности. Остаются только дорожные знаки, освещение, установка барьерного ограждения. Можно сказать, сейчас мы наводим последний лоск. Уже в ноябре объект будет введен в эксплуатацию. На самом деле это тоже очень важный для нас объект - за один раз мы еще никогда не вводили в строй сразу более 33 километров дороги. В какой-то степени это новая веха в истории нашего предприятия, - говорит Алексей Павлов.

Алексей Павлов на «Дне качества» ФКУ «Уралуправтодор».

Алексей Павлов на «Дне качества» ФКУ «Уралуправтодор».

Компания «ТОДЭП» заинтересована в том, чтобы выполнять свою работу максимально качественно, как при новом строительстве и реконструкции, так и при ремонте или капремонте, то есть всегда, во время любых видов работ.

Дело не только в ответственности перед жителями Тюменской области и заказчиком, хотя и это, как уже говорилось, очень важно. Еще один нюанс ответственной работы компании «ТОДЭП» заключается в том, что предприятию эти же дороги и содержать.

Стоит привести одну показательную цифру: АО «ТОДЭП» обслуживает около 16,5 тысяч километров федеральных, региональных и городских дорог.

- Качеству всегда уделяется повышенное внимание. Конечно, нас контролируют заказчик и строительный надзор, но для нас самих это очень важная и ответственная задача. Контроль качества поступающей и выпускаемой продукции осуществляется производственными лабораториями АО «ТОДЭП», которые оснащены необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием в рамках области их компетенции, - подчеркивает технический директор компании «ТОДЭП» Вадим Колесник.

Именно такой подход позволяет компании развиваться. К слову, фирменным почерком АО «ТОДЭП» является досрочная сдача объектов. Так, до конца 2022 года досрочно вводится участок длиной 4,5 километра на отрезке 28-39 км трассы Р-402 «Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск». Это ли не показатель успеха компании «ТОДЭП»?

- Задача поставлена - и мы должны ее выполнить качественно и желательно с опережением графика, - констатирует Алексей Павлов, кстати говоря, человек военный.

Его слова поддерживает и Юрий Зинчук отмечая, что если работы можно закончить раньше, то это будет делаться в обязательном порядке.

- Если работаем на объекте, то намеренно «растягивать» сроки точно не будем, - говорит директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Обладая огромным парком из 2000 единиц специальной техники АО «ТОНЭП» продолжает его развивать. Как выражается генеральный директор компании Юрий Зинчук, это процесс «перманентный и постоянный». Будешь стоять на месте - не сможешь развиваться. Не сможешь развиваться - твоя компания не выживет. Логика простая.

Всего в арсенале АО «ТОДЭП» около 2000 единиц техники.

Всего в арсенале АО «ТОДЭП» около 2000 единиц техники.

Интересная деталь: семь различных филиалов компании оснащаются по одному принципу. При закупке техники выбираются машины одной марки. это нужно, например, для взаимозаменяемости, также будет проще с обслуживанием. При этом, техника распределяется между ДРСУ равномерно.

- Недаром в народе говорят, что всем сестрам по серьгам, - шутит Юрий Зинчук.

Примечательно, что в АО «ТОДЭП» трудятся целые семейные династии: отцы, дети и даже внуки. Растут в компании и люди. Тот, кто готов честно трудиться, всегда сможет продвинуться вперед по карьерной лестнице. И таких примеров немало.

Один из них - главный инженер ДРСУ №1 Игорь Тыщенко. Он пришел в компанию мастером, потом трудился прорабом. А в 2019 году ему удалось проявить себя при реализации национального проекта «Производительность труда». Сразу после этого он получил должность заместителя главного инженера в филиале, а потом и вовсе стал главным инженером.

- Важно отметить: у нас нет любимчиков, для всех правила игры одинаковые. Если будешь хорошо работать, то обязательно добьешься успеха, - говорит генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

Именно слаженную и командную работу гендиректор считает одним из главных достижений компании.

- Люди гордятся тем, что работают у нас на предприятии, - резюмирует руководитель компании «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

КСТАТИ

АО «ТОДЭП» выполняет все поставленные задачи своими собственными силами, хотя при проведении каких-либо специализированных работ требуется помощь партнеров. Одним из них для АО «ТОДЭП» является АО «Мостострой-11». АО «Мостострой-11» строит все искусственные сооружения, а АО «ТОДЭП» занимается подъездными путями.

- Мы очень ценим всех наших партнеров. Учимся друг у друга и перенимаем опыт, - отмечает генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

Совсем недавно ФКУ «Уралуправтодор» провело «День качества» в Тюменской области. Активное участие в этом событии приняло АО «ТОДЭП» - один из ключевых игроков на дорожно-строительном рынке нашего региона. На предприятии поделились планами развития.

НА ЗАМЕТКУ

Во время «Дня качества» в Тюмени, которое провело ФКУ «Уралуправтодор», АО «ТОДЭП» поделилось результатами реализации национального проекта «Производительность труда» в одном из своих филиалов. За счет внедрения «бережливых технологий» компании удалось ускорить производственный процесс и повысить саму культуру производства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожники учли нюансы прошлой зимы

АО «ТОДЭП» готово встретить грядущую зиму: техника приведена в полную боеготовность, необходимый объем противогололедных материалов тоже в наличии. При этом дорожники учли все нюансы прошлой зимы. Сюрпризов в виде залповых снегопадов, напомним, было немало.

- Полигоны полностью готовы к приему снега, также были приобретены новые снегопогрузчики и навесное оборудование, позволяющее максимально оперативно грузить снег в машины, - сообщили на предприятии.

ЦИФРА

> 1 000 000 тонн

асфальтобетона в год выпускает и укладывает АО «ТОДЭП», а мощности позволяют больше.

Если измерять «в дорогах», то это около 600 километров. Показатели рекордные!

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Экономика: Бизнес