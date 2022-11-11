АО «ТОДЭП» содержит около 16,5 тысячи километров дорог.

АО «ТОДЭП» является предприятием Тюменской области с высокой производительностью, современным и мощным автопарком, производственными базами, асфальтобетонными заводами, дробильно-сортировочными комплексами, высококвалифицированным персоналом.

Компания «ТОДЭП» объединяет 7 филиалов (ДРСУ), которые располагаются во всех муниципальных районах юга Тюменской области. Общая численность сотрудников составляет 4 тысячи человек.

РАБОТА В УНИСОН

Все свои лучшие качества компании «ТОДЭП» удалось показать во время мероприятия ФКУ «Уралуправтодор» в Тюменской области. Генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук отмечает, что для предприятия чрезвычайно важно подтверждать свой высокий уровень.

- Первое и самое главное - от нас, дорожников, во многом зависит не только уровень комфорта проживания в регионе, но зачастую и жизнь граждан, передвигающихся по нашим дорогам. Поэтому мы делаем свое дело так, чтобы потом за это не было стыдно, - объясняет руководитель АО «ТОДЭП».

Генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

В компании «ТОДЭП» говорят, что не менее важной составляющей в работе является ответственность перед заказчиком в лице ФКУ «Уралуправтодор» и лично начальником управления Андреем Жуковым.

- Андрей Викторович является настоящим профессионалом своего дела, человеком с колоссальным опытом. Он изнутри знает все тонкости в работе не только заказчика, но и подрядчика, потому что был им когда-то и сам. Ему не надо объяснять, что такое дорога, он понимает, что хлеб у нас непростой и тяжелый. Для нас, кстати, это большой плюс - трудиться под началом такого руководителя. Все дело в том, что нам не приходится бороться с ветряными мельницами - нам ставят адекватные задачи, и мы стараемся никого не подвести. Если честно, у нас даже морального права на это нет, - уверен директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ - КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Среди самых знаковых новых объектов заместитель генерального директора АО «ТОДЭП» Алексей Павлов выделяет два.

Первый из них – это обход деревни Ожогино к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш», а второй – ул. Фармана Салманова (продолжение ул. Калинина) в Тюмени. Оба этих объекта – переходящие.

Сейчас значительная часть мощностей компании «ТОДЭП» сосредоточена на участке 39-77 км трассы Р-402 «Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск». Здесь выполняется капитальный ремонт дороги с расширением до четырех полос движения. Все работы планируется завершить уже в самое ближайшее время. Сейчас на объекте дорожного строительства задействованы около 200 единиц техники АО «ТОДЭП» - это лишь десятая часть из общего количества, однако масштаб все равно впечатляет!

- Объект находится в высокой степени готовности. Остаются только дорожные знаки, освещение, установка барьерного ограждения. Можно сказать, сейчас мы наводим последний лоск. Уже в ноябре объект будет введен в эксплуатацию. На самом деле это тоже очень важный для нас объект - за один раз мы еще никогда не вводили в строй сразу более 33 километров дороги. В какой-то степени это новая веха в истории нашего предприятия, - говорит Алексей Павлов.

Алексей Павлов на «Дне качества» ФКУ «Уралуправтодор».

Компания «ТОДЭП» заинтересована в том, чтобы выполнять свою работу максимально качественно, как при новом строительстве и реконструкции, так и при ремонте или капремонте, то есть всегда, во время любых видов работ.

Дело не только в ответственности перед жителями Тюменской области и заказчиком, хотя и это, как уже говорилось, очень важно. Еще один нюанс ответственной работы компании «ТОДЭП» заключается в том, что предприятию эти же дороги и содержать.

Стоит привести одну показательную цифру: АО «ТОДЭП» обслуживает около 16,5 тысяч километров федеральных, региональных и городских дорог.

- Качеству всегда уделяется повышенное внимание. Конечно, нас контролируют заказчик и строительный надзор, но для нас самих это очень важная и ответственная задача. Контроль качества поступающей и выпускаемой продукции осуществляется производственными лабораториями АО «ТОДЭП», которые оснащены необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием в рамках области их компетенции, - подчеркивает технический директор компании «ТОДЭП» Вадим Колесник.

Именно такой подход позволяет компании развиваться. К слову, фирменным почерком АО «ТОДЭП» является досрочная сдача объектов. Так, до конца 2022 года досрочно вводится участок длиной 4,5 километра на отрезке 28-39 км трассы Р-402 «Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск». Это ли не показатель успеха компании «ТОДЭП»?

- Задача поставлена - и мы должны ее выполнить качественно и желательно с опережением графика, - констатирует Алексей Павлов, кстати говоря, человек военный.

Его слова поддерживает и Юрий Зинчук отмечая, что если работы можно закончить раньше, то это будет делаться в обязательном порядке.

- Если работаем на объекте, то намеренно «растягивать» сроки точно не будем, - говорит директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Обладая огромным парком из 2000 единиц специальной техники АО «ТОНЭП» продолжает его развивать. Как выражается генеральный директор компании Юрий Зинчук, это процесс «перманентный и постоянный». Будешь стоять на месте - не сможешь развиваться. Не сможешь развиваться - твоя компания не выживет. Логика простая.

Всего в арсенале АО «ТОДЭП» около 2000 единиц техники.

Интересная деталь: семь различных филиалов компании оснащаются по одному принципу. При закупке техники выбираются машины одной марки. это нужно, например, для взаимозаменяемости, также будет проще с обслуживанием. При этом, техника распределяется между ДРСУ равномерно.

- Недаром в народе говорят, что всем сестрам по серьгам, - шутит Юрий Зинчук.

Примечательно, что в АО «ТОДЭП» трудятся целые семейные династии: отцы, дети и даже внуки. Растут в компании и люди. Тот, кто готов честно трудиться, всегда сможет продвинуться вперед по карьерной лестнице. И таких примеров немало.

Один из них - главный инженер ДРСУ №1 Игорь Тыщенко. Он пришел в компанию мастером, потом трудился прорабом. А в 2019 году ему удалось проявить себя при реализации национального проекта «Производительность труда». Сразу после этого он получил должность заместителя главного инженера в филиале, а потом и вовсе стал главным инженером.

- Важно отметить: у нас нет любимчиков, для всех правила игры одинаковые. Если будешь хорошо работать, то обязательно добьешься успеха, - говорит генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

Именно слаженную и командную работу гендиректор считает одним из главных достижений компании.

- Люди гордятся тем, что работают у нас на предприятии, - резюмирует руководитель компании «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

КСТАТИ

АО «ТОДЭП» выполняет все поставленные задачи своими собственными силами, хотя при проведении каких-либо специализированных работ требуется помощь партнеров. Одним из них для АО «ТОДЭП» является АО «Мостострой-11». АО «Мостострой-11» строит все искусственные сооружения, а АО «ТОДЭП» занимается подъездными путями.

- Мы очень ценим всех наших партнеров. Учимся друг у друга и перенимаем опыт, - отмечает генеральный директор АО «ТОДЭП» Юрий Зинчук.

Совсем недавно ФКУ «Уралуправтодор» провело «День качества» в Тюменской области. Активное участие в этом событии приняло АО «ТОДЭП» - один из ключевых игроков на дорожно-строительном рынке нашего региона. На предприятии поделились планами развития.

НА ЗАМЕТКУ

Во время «Дня качества» в Тюмени, которое провело ФКУ «Уралуправтодор», АО «ТОДЭП» поделилось результатами реализации национального проекта «Производительность труда» в одном из своих филиалов. За счет внедрения «бережливых технологий» компании удалось ускорить производственный процесс и повысить саму культуру производства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожники учли нюансы прошлой зимы

АО «ТОДЭП» готово встретить грядущую зиму: техника приведена в полную боеготовность, необходимый объем противогололедных материалов тоже в наличии. При этом дорожники учли все нюансы прошлой зимы. Сюрпризов в виде залповых снегопадов, напомним, было немало.

- Полигоны полностью готовы к приему снега, также были приобретены новые снегопогрузчики и навесное оборудование, позволяющее максимально оперативно грузить снег в машины, - сообщили на предприятии.

ЦИФРА

> 1 000 000 тонн

асфальтобетона в год выпускает и укладывает АО «ТОДЭП», а мощности позволяют больше.

Если измерять «в дорогах», то это около 600 километров. Показатели рекордные!

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