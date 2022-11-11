ГУФСИН показал картины пермских заключенных

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ГУФСИН России по Пермскому краю определили победителей в конкурсе «Явление». Уточним, он проводится раз в два года в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».

Организаторами выступили ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению, общественный совет при ФСИН России и Попечительский совет УИС.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

В этом году конкурс был посвящен теме Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Всего на суд зрителей было представлено 50 работ, но отборочный этап прошли только 13. Кстати, все художники перед началом работы получали благословление священников, окормляющих пенитенциарные учреждения. А потом вдохновленно писали свои «шедевры» на холстах и дереве в различных техниках, используя масляные краски, гуашь, кто-то выжигал, другие использовали каменную крошку. Отметим, все авторы – непрофессионалы. Многие из них начали рисовать только в местах лишения свободы.

Оценивали работы пермских конкурсантов заместитель начальника ГУФСИН России по Пермскому краю Андрей Галлер, помощник начальника ГУФСИН России по Пермскому краю по организации работы с верующими священник Владимир Киров, заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Павел Колычев, руководитель иконописного отделения Пермской духовной семинарии, руководитель иконописной мастерской «Добро» при Свято-Троицком Стефановом монастыре отец Алипий, а также сотрудники некоторых служб Управления. Единогласно победителем была признана работа заключенного из Соликамска, второе место завоевали картины осужденных из Чусового и Перми (ИК №29), третье место также осталось в Перми (ИК №32). Члены жюри отметили, что все работы были исполнены на высоком художественном уровне.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

- Если человек оступился, то вера дает ему надежду вернуться в нормальную жизнь и обрести смысл, поэтому поддержание духовной составляющей в трудный период жизни необходимо осужденным, как никому другому, - отметил помощник начальника ГУФСИН России по Пермскому краю по организации работы с верующими священник Владимир Киров.

Работы победителей региональных этапов примут участие в финале конкурса, который пройдет в Москве в январе 2023 года в рамках международных Рождественских образовательных чтений. Победителей финального этапа смотра, в том числе авторов лучших произведений в номинациях конкурсов иконописи и живописи, наградят грамотами (дипломами) епархиальных Управлений Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

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