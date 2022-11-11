В Пермский край пришел тяжелый грипп

Грипп характеризуется резким подъемом температуры, тяжелой интоксикацией, ломотой в костях и серьезными осложнениями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая - в Пермский край уже пришел грипп, а хорошая – еще не поздно вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелого заболевания, которое характеризуется высокой температурой, тяжелой интоксикацией, ломотой в костях и серьезными осложнениями.

- Грипп в этом году пришел к нам в начале ноября, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Это раньше обычного, и это неблагоприятный признак. Циркулирует вирус Н1N1, а эта инфекция характеризуется тяжелым клиническим течением болезни.

Эпидемиолог напомнила, что в пандемию коронавируса шла борьба между вирусами SARS-CoV-2 и высокопатогенным вирусом гриппа. Каждый раз ситуация была разная: в первый год грипп от нас ушел совсем. Сейчас циркулирует менее патогенный «омикрон», поэтому вирус гриппа - «на коне».

- В предстоящем эпидсезоне значение прививки от гриппа наиболее значимо, чем в предыдущие, - объясняет эпидемиолог. – Болезнь в ближайшее время готовится проявить себя в полной мере.

В поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации еще можно сделать трехкомпонентную инактивированную вакцину против гриппа. Она эффективна и не уступает зарубежным вакцинам. Причем, доказано, что после вакцинации заболеваемость снижается в два-три раза и не только гриппом, но еще и ОРВИ.

Вакцинация необходима, если после последней прививки прошел год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также эпидемиолог добавила, что на национальном уровне уже принято решение о том, что к 2025 году мы перейдем на четырехвалентную вакцину от гриппа.

Эпидемиолог затронула в эфире и тему нового штамма коронавируса «цербер», который не так давно обнаружили в России.

- «Цербер» - это бытовое название варианта вируса, который был выделен, - пояснила Ирина Викторовна. - ВОЗ отнесла этот вариант к группе вызывающих обеспокоенность. Он появился в результате мутаций, проявляется через 2-10 дней после заражения, и обладает еще более высокой заразностью, чем «омикрон». Вирусу нужно выжить рядом с человеком и, чтобы сделать это, он мутирует. Симптомы у заболевшего человека те же, как при ОРВИ: температура, насморк, кашель.

О том, что коронавирус умеет быстро распространяться по миру, все знают не понаслышке, но стоит ли бояться пермякам той вспышки заболеваемости COVID-19, что началась недавно в Австралии?

- Спрогнозировать сложно, но думаю, что нам это не грозит, - объясняет эпидемиолог. - Австралия – изолированная территория и всегда работала по своему сценарию развития пандемии.

А о том, стоит ли сейчас прививаться, эпидемиолог ответила так: «Считаю, что сейчас наша популяция достаточно иммунна, и вакцинироваться нужно только лицам из группы риска: это люди 65+ и страдающие хроническими заболеваниями. Они не вырабатывают тот иммунитет, который может защитить их от инфекции. У таких ослабленных людей вирус по-прежнему будет становиться причиной тяжелого течения болезни и летальных исходов. Напомним, вакцинация необходима, если после последней прививки прошел год».

Много вопросов у пермяков вызывает и срок годности вакцины, которая в большом количестве была произведена и завезена в Прикамье больше года назад, а сейчас ей продолжают вакцинировать.

- Этот вопрос строго контролируется, - уточнила Ирина Викторовна. – И вакцину с истекшим сроком годности вам никто не поставит. Другое дело, исследования показывают, что формирование каждого нового варианта вируса снижает эффективность вакцины на 15-20%.

Еще одна проблема пациентов после перенесенного заболевания - это постковидный синдром.

- Таким пациентам важно пройти углубленную диспансеризацию, - посоветовала специалист.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

- По состоянию на 11 ноября 2022 года в регионе зарегистрировано 13682 случая ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 20,0%. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют только возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Случаев заболевания гриппом в Пермском крае пока не зарегистрировано.

Работа мобильных пунктов вакцинации с 8 по 12 ноября в Перми:

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):

8-11 ноября с 16.00 до 20.00;

12 ноября с 12.00 до 16.00.

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree):

10-11 ноября с 15.00 до 19.00;

12 ноября с 11.00 до 15.00.

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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