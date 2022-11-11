Ноябрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и ожидалось, на неделе с 14 ноября по 20 ноября 2022 года в Перми будет морозной без сильных атмосферных осадков. Зимнее вторжение с севера начнется уже в понедельник, 14 ноября. Как сообщают в Росгидромете, во вторник и среду, 15 и 16 ноября, мороз будет усиливаться.

В понедельник, 14 ноября 2022, в Перми ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет около -2…-4 градусов, днем - до -3 градусов.

Во вторник, 15 ноября 2022, в Перми станет заметно холоднее: ночью и днем около -9 градусов. Ожидается слабый снег.

На среду, 16 ноября 2022, в Перми придется пик первых зимних морозов: ночью столбик термометра опустится до -13 градусов, днем будет немного теплее – около -10 градусов. Ожидается облачная погода без осадков.

В четверг, 17 ноября 2022, в Перми ожидается небольшой снег, будет дуть ветер западных направлений. Температура воздуха ночью около -10 градусов, а днем до -7 градусов.

В пятницу, 18 ноября 2022, вновь ожидается ночное понижение температуры воздуха до -11…-13 градусов. Днем воздух прогреется до -6…-8 градусов. Будет облачно, местами пройдет слабый снег.

С субботы, 19 ноября 2022, в Перми ожидается повышение температуры: ночью будет около -8…-10 градусов, а днем уже до -3 градусов.

В воскресенье, 20 ноября 2022, в Перми столбик термометра медленно, но верно будет подниматься вверх: ночью от -3 до -5 градусов, а днем до -1…-3 градусов. Будет облачно, ожидается небольшой снег.

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