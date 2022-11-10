Вера Т., является опекуном своей взрослой дочери-инвалида и девятилетней внучки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Бабушка, я буду слушаться, хорошо учиться и никогда ничего чужого не возьму, только забери меня домой, пожалуйста, - просит девятилетняя Настя (имя девочки изменено по требованию законодательства, - Ред.) свою родную бабушку.

Перестала понимать и перестала учиться

Эта неоднозначная история случилась в семье пермячки Веры Т., женщина является опекуном своей взрослой дочери-инвалида и девятилетней внучки.

- Вредных привычек у меня нет, Настю я воспитываю с самого рождения и очень ее люблю, - рассказала нам женщина. – Мы настолько близки, что иногда она даже называет меня мамой. Внучка всегда росла нормальным ребенком: ходила в детский садик, занималась акробатикой и уличными танцами, потом пошла в школу.

Первоклассники из того дома, где живет семья, по прописке идут учиться в престижный лицей. Программа сложная, и вскоре у Насти начались проблемы с учебой.

- Первый месяц в школу она бежала с радостью, а потом начались слезы: то ребята ее обижают, то учительница накричит, - объясняет бабушка. – А я сама окончила десять классов и сразу начала работать – маме с папой помогать, поэтому в школьной программе не разбираюсь, и помочь внучке не могла.

Вера Т., ждет возвращение внучки домой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со слов бабушки, Настя постепенно перестала заниматься: во время уроков отпрашивалась в туалет, а сама гуляла по школе. Чтобы нагрузка была не такая большая, бабушка хотела перевести ее в обычную школу. Они даже сходили на психолого-медико-педагогическую комиссию, но довести дело до конца не успели.

Уходила с уроков и гуляла

- Однажды во время очередного прогула уроков Настя нашла две банковские карты и потратила с них деньги, а вскоре забрала себе чужой сотовый телефон, - говорит Вера Геннадьевна. – Все это мы, конечно же, вернули, но опеке это не понравилось.

Женщина рассказывает, что после случившегося ее настойчиво попросили подписать временное отстранение от опеки.

- А через месяц меня лишили опеки по суду, - вытирает слезы женщина. - У Насти есть все: компьютер, планшет, сотовый телефон, одета внучка всегда по сезону, у нее вещей - полный шкаф одежды, у меня столько нет. Я спрашиваю ее: «Зачем взяла чужое?», а она только молчит и плечами жмет.

Настя мечтает встретить свой День рождения в кругу своих близких и родных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот уже восемь месяцев Настя живет в социально-реабилитационном центре на другом конце города. Учится в третьем классе в обычной школе поблизости. Бабушка каждый день старается ездить к внучке на свидания. Еще спасает их сотовый телефон, они созваниваются по несколько раз в день.

- Мы с Настей гуляем, ходим в кафе, ездим в зоопарк и Горьковский сад, - говорит женщина. – Я всегда привожу ей вкусняшки. Но по вечерам мне так тяжело, что я стихи болезненные начала писать: о внучке и вообще о детях. Почему так произошло? Почему у нормальной бабушки родную внучку забрали?

«Не остановимся, пойдем до конца»

Чтобы добиться возвращения девочки домой, женщина пошла в суд. Первая инстанция встала на ее сторону, но опека обжаловала это решение, и Настя осталась в центре.

- Мы не согласны с этим, и подали документы в Седьмой Кассационный суд Челябинска, - говорит бабушка. – Если нас не услышат там, пойдем дальше – в Верховный суд. Меня ничто не остановит, я пойду до последнего.

Когда история с бабушкой, которая хочет, но не может вернуть домой родную внучку, попала в СМИ, в ситуацию вмешалась Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.

- Бабушка со своим юристом на днях была у меня на приеме, - прокомментировала «Комсомольской правде» уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. - Вместе с органами опеки мы проговорили, что бабушке нужно сделать, чтобы девочка вернулась в семью. Опека была прекращена временно, и если бабушка поймет ошибки в воспитании и сделает правильные шаги, то девочка будет возвращена. Мы видим, что бабушка настроена конструктивно.

И Вера Геннадьевна действительно пошла на курсы подготовки желающих оформить опеку. Занятия там будут проводиться с юристами и педагогами. И женщине, которая в своей жизни работала только в охране, затем санитаркой в больнице и далее прачкой в детском саду, будут объяснять основы педагогики. Еще бабушке предстоит пройти медкомиссию, а также выполнить другие необходимые требования.

А самое заветное желание у самой Насти остается прежним: встретить свой маленький юбилей – в декабре девочке исполняется 10 лет – в кругу своих близких и родных.

«КП» будет следить за развитием ситуации в этой истории.

ОФИЦИАЛЬНО

«Наблюдается положительная динамика»

Комментарий Министерства социального развития Пермского края:

- Девочка состояла на учете в органе опеки и попечительства и находилась под опекой бабушки. Сейчас она проходит реабилитацию в социально - реабилитационном центре. С несовершеннолетней проводятся реабилитационные мероприятия, работает психолог, логопед, ребенок посещает образовательное учреждение, пропусков уроков нет. По результатам первой четверти она была аттестована по всем предметам, наблюдается положительная динамика. Бабушка посещает внучку в учреждении достаточно часто, созданы все условия для общения.

На совместном совещании Министерства социального развития Пермского края, Уполномоченного по правам ребенка и субъектов системы профилактики разработан совместный план дополнительных мероприятий, по итогам реализации которого будет рассмотрен вопрос о возврате ребенка в семью.

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