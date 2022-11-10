Полицейские помогли вернуть любимого зайку 5-летней девочке в Пермском крае

Полицейские вручили Лере ее зайчика и коллаж о его путешествии. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Суровые будни полицейских, как правило, связаны с правонарушениями и преступностью, но бывают в них дни, когда обычный человеческий поступок превращается в большое доброе дело.

Такой случай произошел в Соликамске в конце октября. Инспекторы дорожно-патрульной службы местного отдела полиции в микрорайоне Клестовка на пешеходном переходе нашли игрушку - плюшевого зайку.

Было ясно, что игрушку обронил ребенок и наверняка очень расстроился. Надежды на то, что удастся найти хозяйку игрушки, было немного, тем не менее, инспекторы решили отвезти зайку в отдел полиции.

Тем временем в редакцию местной газеты пришла женщина, она рассказала, что ее 5-летняя внучка Лера потеряла на улице любимого плюшевого зайца. Ребенок очень расстроен. Бабушка подала объявление в газету, в надежде, что игрушку кто-нибудь найдет. Когда объявление прочитала журналист Ольга Прозорова, она позвонила в полицию и рассказала об этой истории.

Вот такой коллаж сделали для девочки. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

- А не про зайчиху ли в розовом платье идет речь? – тут же ответили ей сотрудники. - У нас в отделе полиции лежит чья-то потерянная игрушка. Ее нашли на улице. Сотрудники даже искали хозяйку игрушки в ближайших детских садах.

Пропажа нашлась! Ольга Прозорова и сотрудники полиции решили вернуть игрушку девочке необычным способом. Они сделали несколько снимков у самых красивых достопримечательностей Соликамска, а дизайнеры газеты объединили их в фотоколлаж под названием «Дядя Степа в этот раз зайку маленького спас».

Накануне Дня сотрудников внутренних дел России они встретились с Лерой и ее бабушкой, и начальник дежурной части Сергей Стынга и старший юрисконсульт Олеся Шушакова вручили девочке ее любимую игрушку и подарили на память коллаж. Лера была счастлива, что зайка снова оказался у нее.

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