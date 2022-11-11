Сердце рода. Каким был любимый дом семьи Дягилевых

Сергей Дягилев с мачехой Еленой Валерьяновной. Источник фото Мемориальный музей «Дом Дягилева».

Родной дом – это куда больше чем просто стены. Для многих людей – это место силы, куда хочется возвращаться.

В позапрошлом веке в Перми жила творческая, сплочённая и любящая семья Дягилевых. Они сделали многое для развития культурной жизни города – по сути, они создавали её. Жили они на улице Сибирской, 33, в доме, где сейчас находится Дягилевская гимназия, но «сердце» рода находилось за пределами города – в семейном имении в Бикбарде. Здесь они собирались вместе, музицировали, ставили спектакли. Именно тут впервые к творчеству приобщился будущий великий импресарио, прославивший русское искусство на весь мир – Сергей Дягилев.

«АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив оцифровал коллекцию музея. Заглянув на сайт «Неизвестный Дягилев», можно познакомиться с фотографиями родового гнезда Дягилевых в Бикбарде, увидеть редкие экспонаты из имения, винокуренного завода, которым владела семья.

Выставка, посвящённая истории Бикбарды. Находится в здании церкви, которое сейчас используется как Сельский Дом культуры. На переднем плане изображены виды Бикбарды. Источник фото - проект Неизвестный Дягилев

Любимый дом

Столь любимое Дягилевыми имение появилось у них в начале XIX века. Прадед Сергея, Дмитрий Васильевич, женился на дочери купца, Марии Жмаевой. После смерти своего отца она купила земли в Осинском уезде, где позже семья построила Бикбардинский винокуренный завод. Там же, в Бикбарде, появилось имение, которое полюбили и старшие, и младшие члены семьи. Мачеха Сергея Дягилева, Елена Валерьяновна, вспоминала, что там не было ни картин, ни редкой мебели, ни драгоценного фарфора, но везде было уютно и симпатично.

Директор Дягилевской гимназии Раиса Зобачева рассказывает, что школьники с педагогами часто бывают в Бикбарде. После экспедиций в это и ещё одно имение семьи в Николаевском, в коллекции музея Дягилева, который находится в гимназии, появились уникальные предметы тех времён: этикетки вин, которые выпускали на заводе, столик, стул, самовар и много другое.

«Мысли мои всегда о том, чтобы привести его в порядок. Пока оно находится в печальном состоянии. Осталось всего несколько зданий. Предлагала в доме Дягилевых сделать дом культуры и отдыха для артистов, например, чтобы его сохранить. У храма, который строили Дягилевы, сейчас нет куполов. Но хоть он снова стал храмом», – говорит Раиса Зобачева.

Прибыльное дело

Павел Дмитриевич, дед Сергея Дягилева, унаследовал от родителей построенный в 1811 году Бикбардинский винокуренный завод. Когда он вернулся из Петербурга в родные места, сразу принялся за реконструкцию своих владений. Перестроил барскую усадьбу и каменную церковь рождества Богородицы в Бикбарде. Кроме того, Павел Дмитриевич модернизировал завод, который стал основой благосостояния семьи. Дягилевы начали поставлять спирт в казну, дело процветало. Им удалось так расширить свой бизнес, что завод начал выпускать более 20 наименований различной винно-водочной продукции: бальзамы, водка, наливки из местных ягод малины, смородины, рябины. Дело было прибыльным ещё долго, пока в конце XIX века у семьи не начались финансовые проблемы.

Этикетка продукции Бикбардинского винокуренного завода. Источник фото Государственный архив Пермского края.

Сад «заставлял кряхтеть папашу»

Имение в Бикбарде семья просто обожала. Там были каменный и несколько деревянных домов. Елену Валерьяновну особенно поразил балкон знаменитого дома с верантой. Балкон был деревянный, с колоннами, он «тянулся вдоль всего южного фасада одноэтажного деревянного дома и даже дальше этого фасада, так как кончался большой ротондой, целиком выступавшей за угол дома. На ротонде пили обыкновенно вечерний чай и смотрели на закат солнца. Часть балкона, с противоположного от ротонды конца, служила летом столовой и в ней свободно садилось за стол до пятидесяти человек».

Анна Ивановна, бабушка Сергея, Пермь не любила.

«Кроме арестантов в кандалах, милочка моя, никого не видно», – говорила она Елене Валерьяновне о Перми. А вот Бикбарду, она, напротив, обожала. Её большой гордостью был сад, который содержался по-царски и по этой причине «заставлял кряхтеть папашу».

Члены семьи, приезжая в Бикбарду, чувствовали себя спокойно и расслабленно. Здесь они пели, музицировали, ставили семейные спектакли. Елена Валерьяновна вспоминала, что если Дягилевы соберутся вместе, то помимо их воли в них самих и вокруг них жизнь бьёт ключом. Они совершали пешие прогулки, устраивали пикники на лесных полянах, пили чай.

Церковь, возведённая Дягилевыми. Ныне Бикбардинский сельский Дом Культуры. Источник фото - проект Неизвестный Дягилев.

«Когда катались на лошадях Анна Ивановна всегда первая выходила садиться в экипаж, указывая путь другим экипажам. Таким образом, мы исколесили все окрестности: леса, высоты, с которых открывались виды прямо необъятные, громадные сёла, наполовину христианские, наполовину языческие, татарские деревни с мечетями», – писала Елена Валерьяновна.

«Такой сцены в Петербурге не видали»

Дягилевы – семья творческая. Поэтому стоит ли удивляться, что в Бикбарде появился домашний театр. Его перестроили из большого пустующего сарая, примыкавшего к двухэтажному господскому дому из красного кирпича. Строительством занимался плотник Борис.

«Он соорудил такую сцену, какой мы в Петербурге во сне не видали. Всё крепко, прочно, как будто на сто лет поставлено, высоко, широко», – писала Елена Валерьяновна в своих воспоминаниях.

Олег Брезгин, исследователь творчества Сергея Дягилева и автор его биографии, писал, что в театре была даже своя суфлёрская будка. Павел Дмитриевич смотрел на идею строительство семейного театра благодушно. Одновременно решил оказать поддержку городскому театру, который строился в Перми, дав 4300 рублей серебром.

Аплодисменты и смех

Именно на сцене домашнего театра состоялся дебют Серёжи Дягилева, которому тогда было четыре года. Представление начиналось картинами из сказок Шарля Перро. После открытия занавеса зал увидел бабушку (Анну Ивановну), которая, как вспоминает Елена Валерьяновна «согласилась надеть чепец с большой рюшкой и сесть на сцену, где устроен был сад из живых растений и цветов и где все наличные внуки разместились кругом её кресла».

Кроме детской вступительной массовки у Серёжи были две сольные роли – Красной Шапочки и Мальчика-с-Пальчик. С первой ролью он справился хорошо, а вот во время второй убежал со сцены, когда «под деревом очутился вместо дяди Коки (Николая) настоящий людоед в красном кафтане и с чёрной бородой». Зрительские аплодисменты и смех звучали одновременно. Увидев бегство внука-дебютанта, Павел Дмитриевич «смеялся по-детски, с самозабвением». Также он реагировал и во время сыгранной взрослыми его детьми пьесы графа В.А. Сологуба «Беда от нежного сердца», одного из самых популярных сочинений 19 века. В главной роли этого лёгкого искромётного музыкального водевиля блистал Серёжин отец. Живые картины повторялись и на следующем спектакле, но Серёжа больше не сбегал. Там же была исполнена опера «Жизнь за царя».

Реставрация господского дома П.Дягилева 2022 го. Источник фото - проект Неизвестный Дягилев.

В Бикбарде бывали известные музыканты. Среди них любимая тётя Сергея – Александра Панаева (сестра мачехи). Она была известной певицей и, бывая у родных, всегда давала Сергею ценные советы, поощряя любовь к творчеству.

Детские годы Сергея прошли в тёплой обстановке любимого имения. К сожалению, когда Сергей окончил гимназию, у семьи начались финансовые проблемы. Вдова Павла Дмитриевича передала управление Бикбардинским заводом Афанасию Эскину. С делом он не справился и в итоге трагически погиб. После смерти выяснилось, что у завода большие долги. Даже крупная сумма, вложенная отцом Сергея, ситуацию не спасла. Завод пришлось продать, семья уехала в Санкт-Петербург.

Долгие годы имение Дягилевых находилось в довольно плачевном состоянии. С 2021 года в господском доме началась реконструкция, которая должна завершиться в 2023 году.

Кстати

Изучить экспонаты оцифрованного музея Дом Дягилева можно, перейдя по ссылке: dyagilev.perm.aif.ru или QR-коду.

Также можно скачать набор стикеров для телеграм «Неизвестный Дягилев» и делиться эмоциями с друзьями!