Фото: Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

О правилах установки пандуса для обеспечения доступной среды маломобильных граждан в многоквартирных жилых домах рассказало Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Для чего нужен пандус

Пандус является важной конструкцией для обеспечения доступной среды маломобильных граждан в многоквартирных домах. Установка пандуса в доме регламентируется Федеральным «Законом о социальной защите инвалидов» № 181-ФЗ.

Пандус – конструкция, имеющая уклон, по которой маломобильные группы населения могут подняться к входу в общественных местах или жилых зданиях. Установка пандуса дает маломобильным гражданам возможность чувствовать себя комфортно в месте своего проживания наравне со своими соседями, не имеющим проблем со здоровьем.

Куда обращаться для установки пандуса в жилом доме

Для установки пандуса для маломобильных людей в жилом доме необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства или регистрации.

В заявлении необходимо указать тип конструкции пандуса: откидной, стационарный или подъёмная платформа.

Проведение собрания собственников жилья для установки пандуса

Проведение собрания собственников жилья для решения об установке пандуса для маломобильных людей не требуется. Установка пандуса проводится без привлечения денежных средств собственников.

Необходимые документы для установки пандуса в жилом доме

Для установки пандуса в жилом доме необходимо предоставить:

- документы, подтверждающие право собственности на жилую площадь;

- справку об инвалидности;

- копию паспорта;

- при наличии инвалидности у ребёнка — свидетельство о рождении;

- справку о составе семьи.

Срок рассмотрения заявления на установку пандуса в жилом доме

Заявление на установку пандуса в жилом доме рассматривают органы социальной защиты.

После рассмотрения заявления в дом направят специальную комиссию. Она составит заключение о том, возможно ли переоборудовать помещение с учётом потребностей маломобильного человека.

В течение 10 дней заключение направят главе муниципалитета. Заявитель получит копию.

Кто занимается установкой пандуса в жилом доме

Установкой пандуса для маломобильных людей в жилом доме займутся органы социальной защиты. Обслуживанием пандуса должна заниматься управляющая компания.

Куда в Пермском крае обращаться за социальной поддержкой

В Пермском крае узнать о мерах социальной поддержки семьям мобилизованных можно через Службу социальных участковых и Территориальные управления социальной защиты по месту жительства.

Телефоны Скорой социальной службы в Пермском крае: 8-800-100-83-05, 129.

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