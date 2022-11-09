Пермский край. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всероссийский Экодиктант в 2022 году состоится в четвертый раз. Экодиктант помогает повышать уровень экологической культуры и грамотности населения, развивает волонтерство в экологической сфере.

В Экодиктанте 2021 года приняли участие около 3,5 млн человек во всех регионах России, а также в 105 странах. Самыми активными участниками Экодиктанта 2021 в России стали жители Республики Башкортостан, а зарубежных стран – США и Казахстана.

Подавляющее большинство участников написали диктант в онлайн-режиме. Кроме того, в России были организованы многочисленные офлайн-площадки.

Когда пройдет в Перми Экодиктант 2022

Жители Перми вместе со всей страной смогут принять участие в Экодиктанте 2022.

Экодиктант 2022 пройдет с 11 по 27 ноября 2022 года.

Кто является лицом Экодиктанта 2022

Лицами Экодиктанта 2022 выступят: певец и композитор Олег Газманов, телеведущие Николай Дроздов и Оксана Федорова, врач-кардиохирург Лео Бокерия, солист Большого театра Владимир Маторин, художник Никас Сафронов, эколог Наталья Соколова, актриса Елена Денисова-Радзинская, певица Виктория Черенцова.

Кто может стать в Перми участником Экодиктанта 2022

В Перми участником Экодиктанта 2022 может стать любой желающий без возрастных ограничений (0+).

Какие задания в Перми войдут в Экодиктант 2022

Задания в Экодиктанте 2022 для его участников в Перми будут представлены в виде теста. Тест Экодиктанта 2022 состоит из 25 вопросов по 12 темам, включая: отходы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, климат, лес и другие.

На выполнение заданий Экодиктанта 2022 отводится 45 минут.

Тестовые задания призваны показать не только знания участников по экологии, но и продемонстрировать широкой кругозор, начитанность и внимательность.

Формат проведения в Перми Экодиктанта 2022

Экодиктант 2022 проводится в форматах онлайн и офлайн. Список площадок для участия в офлайн-формате можно найти на сайте Экодиктанта 2022 в разделе «Список офлайн площадок».

Как написать в Перми Экодиктант 2022

Чтобы написать Экодиктант 2022 в формате онлайн необходимо:

- зайти на портал экодиктант.рус;

- зарегистрироваться и зайти в личный кабинет;

- выбрать категорию участника;

- нажать кнопку «Пройти Экодиктант»;

- нажать кнопку «Старт».

Чтобы пройти Экодиктант 2022 в формате офлайн необходимо:

- через портал экодиктант.рус или с помощью регионального оргкомитета найти офлайн-площадку;

- на офлайн-площадке получить и заполнить регистрационную карточку в день проведения Экодиктанта;

- получить бланк с вопросами Экодиктанта.

Организатором Экодиктанта 2022 выступает Управление по экологии и природопользованию администрации города.

Когда станут известны в Перми результаты Экодиктанта 2022

В Перми результаты Экодиктанта 2022 станут известны до 10 декабря 2022 года.

Как получить в Перми результат Экодиктанта 2022

Получить результат участник Экодиктанта 2022 в формате онлайн сможет в личном кабинете, куда придет уведомление. Для этого надо будет нажать кнопку «Получить диплом».

Получить результат участник Экодиктанта 2022 в формате онлайн сможет в личном кабинете, куда придет уведомление. Для этого надо будет нажать кнопку «Получить диплом».

Дату получения диплома и результата участник Экодиктанта 2022 в формате офлайн должен уточнить в региональном оргкомитете или на площадке его проведения.

Удачи в Экодиктанте 2022!

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