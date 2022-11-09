Лабиринт из канатов, маримба и хот-доги с квашеной капустой: чем удивит пермская эспланада после ремонта

Журналисты «КП» прогулялись по обновленной площади Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь готовится к своему 300-летнему юбилею. На днях завершился еще один проект преобразования центра города – 66-й квартал эспланады. Это территория между улицами Борчанинова и Попова.

Журналисты «КП» прогулялись по обновленной площади и посмотрели, что интересного здесь появилось.

Все пространство поделено на зоны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поиграть на ксилофоне, покачаться в лабиринте

Все пространство поделено на зоны. Если зайти со стороны Борчанинова, попадаешь в музыкальную зону, где можно поиграть на ксилофоне, маримбе и ударных инструментах. Рядом установили небольшой подиум, похожий на сцену. Здесь очевидно, будут организовывать небольшие концерты и уличные спектакли.

- Мы живем рядом и очень ждали открытия этого квартала, - рассказывает пермячка Елена. – Раньше я здесь гуляла с коляской, а сейчас обходим с ребенком каждый участок. Очень хорошо получилось. Думаю, летом людей здесь будет гораздо больше.

Возвращение легендарных классик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рядом с музыкальной зоной - площадка для спорта и подвижных игр. Издалека виден лабиринт из множества синих канатов. На них дети виснут, встают ногами и качаются. Тут же зона отдыха с сиденьями в виде круглых таблеток, покрытых ламелями. А рядом огороженная лаундж-зона с шезлонгами и зонтиками, куда в холодное время года пройти нельзя.

Музыкальная зона, где можно поиграть на ксилофоне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идем в сторону монумента «Единство фронта и тыла». Рядом с аллеей звезд будто разбросали бетонные кусочки из игры в тетрис. Оказывается, это такие малые архитектурные формы, на которых можно посидеть.

Будущий Джей Вайнберг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скамейки, свет, деревья

Отметим, что на эспланаде появилось много скамеек и урн. А еще здесь высадили десятки молодых деревьев и кустарников. Конечно, поздней осенью в полной мере оценить преображение квартала сложно, но с уверенностью можно сказать, что пространство наполнилось. Нет «лысых» участков, уложена новая плитка, смонтировано освещение.

Рядом с музыкальной зоной - площадка для спорта и подвижных игр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Получилось действительно прекрасно, - говорит пенсионерка Ирина Витальевна. – Вижу, что высажено очень много деревьев. Когда они разрастутся, будет еще красивее.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но не обошлось и без казусов. На алее звезд горожане заметили ошибку в дате смерти Александра Попова. В администрации заверили, что в ближайшее время звезду заменят на новую, с правильными датами.

Проход к зоне шезлонгов закрыт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, заглянули мы на территорию возле холмов. Здесь уже начали устанавливать каркас новогодней елки. А еще зашли в кафе «Пермские холмы». Приветливая девушка за кассой рассказала, что кроме традиционных хот-догов есть «пермский» с квашеной капустой, стоит 260 рублей. Можно заказать пельмени с мясом лося

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лабиринт из множества синих канатов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аллея звезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бетонный пазл. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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