«Начался обстрел, мы спустились в погреб и услышали, как наверху закричал отец». Пермские волонтеры рассказали о семье, попавшей под удар украинских националистов

Раненый Александр, его супруга и дочь Анна. Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

Волонтеры «Пищи Жизни» продолжают ездить по освобожденным от украинских националистов городам ЛДНР и раздавать нуждающимся людям горячее питание. Сейчас добровольцы находятся в Старобельском районе Луганской области, где развернут пункт временного размещения. Ежедневно 185 вынужденных переселенцев получают суп или второе, напиток и булочки с кунжутом.

Во время благородной миссии в Старобельском районе в волонтерский лагерь пришла интеллигентного вида молоденькая девушка Анна. Она беженка. Несколько месяцев назад вместе с семьей их эвакуировали из Сватовского района.

- Когда начался обстрел, мы с мамой и старшим братом спустились в погреб. Услышали, как наверху отец закричал от боли. Нашему папе осколками перебило обе ноги, левую руку и распороло живот. Соседи и наши солдаты помогли нам эвакуироваться.

Отца Анны Александра отправили в госпиталь, потом выписали на попечение семьи. Сейчас Анна за ним ухаживает: меняет повязки и промывает раны каждый день.

- Скоро мне исполнится 18 лет, и я хочу стать врачом. Я бы хотела выучиться на хирурга в медицинском вузе Перми или Самары, потому что с детства я мечтала помогать людям, спасать их жизни, - говорит Анна.

Для обработки ран и лечения Александру нужны лекарства. Волонтеры "Пищи Жизни" закупили таблетки и перерабатывающие материалы в районном центре и передали их семье Анны.

- Эти лекарства для раненого. Помощь ближнему важная часть нашей гуманитарной миссии,- сказал руководитель гуманитарной миссии "Пища Жизни" Валерий Долгополов.

Добровольцы "Пища Жизни" встречаются на Донбассе с разными людьми. Узнают их истории, стараются помочь, чем могут. Люди отвечают взаимностью. Так вместе они преодолевают любые трудности.

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