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Общество21 февраля 2023 15:42

Пермский «Молот» в первом матче плей-офф одержал убедительную победу над красноярским «Солоком»

Наши хоккеисты обыграли хозяев поля с сухим счетом 2:0
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: ХК "Молот".

Фото: ХК "Молот".

Как известно, в гостях играть всегда тяжело, и вот незадача: пермский хоккейный клуб второй сезон выходит в плей-офф, но на этот раз вынужден провести первые пять финальных игр на чужих площадках из-за несогласованности с баскетбольным клубом «Парма».

Однако это обстоятельство не выбило пермских хоккеистов из колеи: в первой же игре в Красноярске они убедительно обыграли хозяева поля со счетом 2:0. Игроки «Сокола» ни разу не смогли поразить ворота пермского голкипера Данилы Кудашева. Победные шайбы у нас забросили Дмитрий Воробьев и Алексей Шубин.

- Поздравляю с победой ребят и болельщиков «Молота»! – не смог сдержать эмоций после матча главный тренер пермского клуба Сергей Бердников. - Наши болельщики увидят плей-офф дома только при развитии серии в определённую сторону. Я уверен, что они поддерживают нас у экранов. Продолжаем играть дальше!

Второй матч 1/8 финала для наших игроков состоится 22 февраля, начало - в 17.00 по пермскому времени.

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