Нужно поддержать тех, кто обеспечивает нашу информационную безопасность

.

За последние два года в Пермском крае жители 124 сел и деревень – а это более 34 тысяч человек - получили возможность пользоваться мобильной связью стандарта 4G. Работы по строительству станций сотовой связи были проведены в рамках устранения цифрового неравенства и выполнения регионального проекта «Развитие информационного общества».

- В соответствии с квотой, установленной Минцифры России, до конца 2023 года в рамках проекта планируется установить базовые станции сотовой связи еще в 51 населенном пункте Пермского края. Ранее жители отдали свои голоса за эти населенные пункты на портале Госуслуги, – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

На встрече обсуждались вопросы устранения цифрового неравенства в Прикамье в 2023-2024 годах, развития телекоммуникационной инфраструктуры, практического применения разработанных в регионе информационных систем. В совещании также приняли участие депутат Госдумы РФ от Пермского края, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников и министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских.

- Прикамье активно подключает населенные пункты к связи и доступу к сети интернет, - отметил Максут Шадаев. По его словам, Минцифры готово ускорить выполнение программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2023-2024 годах, чтобы еще больше жителей Пермского края получило доступ к цифровым сервисам.

Максут Шадаев также высоко оценил лидирующие позиции Пермского края по оснащению школ региона ИТ-инфраструктурой в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, в 2022 и в начале 2023 года современная телекоммуникационная инфраструктура была установлена в 604 зданиях образовательных учреждений региона. В Прикамье 65,5 процентов школ оснащены необходимым ИТ-оборудованием, которое позволяет обеспечить педагогов доступом к wi-fi со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с в городах и районных центрах, 50 Мбит/сек – в сельских школах

На встрече с главой Минцифры России обсудили и законопроект о распространении нулевой ставки налога на прибыль ИТ- компаний, обеспечивающих кибербезопасность и управление программно-аппаратными комплексами. Автор законопроекта Антон Немкин рассказал, что законодательная инициатива была подготовлена по итогам многоэтапных обсуждений с айтишниками края и мониторинга применения мер господдержки ИТ-отрасли. Меры поддержки, которые уже введены государством для помощи отрасли, включают, в том числе установление налоговых льгот ИT-компаниям - в течение трех лет, начиная с 2022 года, налоговая ставка по налогу на прибыль составит 0 процентов для российских ИТ-компаний, если в сумме всей прибыли IT-организации не менее 70 процентов составляют доходы от видов деятельности, установленных п. 1.15 статьи 284 НК РФ.

- Однако сейчас льготы в основном получают разработчики программного обеспечения. Так вышло из-за того, что в пункте 1.15 статьи 284 НК РФ не учтены другие направления работы ИТ-индустрии, — рассказал Антон Немкин.

В итоге все, кто обеспечивает информационную безопасность и защищенность систем, обслуживает IT-инфраструктуру и организовывает удаленный доступ к ней, мониторит и анализирует данные, а также выполняет другой функционал, остался вне действия льгот, подчеркнул депутат.

- Отсутствие равной поддержки государства разных участников индустрии несправедливо. Кроме того, это неизбежно приведет к непропорциональному развитию одних сегментов отрасли в ущерб другим и в итоге к общему замедлению развития ИТ-индустрии в России. Компании, обеспечивающие информационную безопасность, должны быть уравнены в правах на налоговые льготы с ИТ-разработчиками, - заявил Антон Немкин.