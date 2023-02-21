Пермяк потерял крупную сумму денег и заплатит вознаграждение тому, кто ее найдет

Фото: Даниил ОПАРИН

Грустная история приключилась с жителем Перми вечером 19 февраля. Из внутреннего кармана его куртки пропал сверток, в котором находилось более двухсот тысяч рублей. Раздосадованный мужчина рассказал корреспонденту «Комсомолки», где он мог потерять деньги и пообещал вознаграждение тому, кто их найдет.

- Деньги я потерял в промежуток между 22.20 и 23.00. За это время я был у ж/д вокзала «Пермь-II», у банка ВТБ по улице Луначарского, 73 и в магазине «Леон» на улице Хохрякова, 6а. Думаю, что выронил их где-то там. Они были завернуты в черный пакет-майку, перевязанный резинками. Прошу всех, кто найдет деньги, обратиться в отеделние полиции или позвонить мне по телефону 8-903-080-71-40. Гарантирую вознаграждение в 15 тысяч рублей, - говорит пермяк.

Мужчина добавил, что на эти деньги хотел купить машину. Также совместно с полицейскими пермяк посмотрел записи с камер наблюдения на ж/д вокзале, но никаких зацепок на видео нет.

- Для меня это немаленькая сумма, поэтому пока деньги лежали в сейфе, я на всякий случай переписал все номера купюр и передал эти номера полицейским. Плэтому тот, кто с ими расплатиться, может быть привлечен к уголовной ответственности, - предупреждает пермяк.

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