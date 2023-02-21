Пермский карбамид отправляется и в Южную Америку, и в Африку

В 2023 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» намерен произвести 791 тысячу тонн продукции. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Тренажер дает хорошую возможность для тренировки, позволяет повысить эффективность производства и минимизировать остановки, - рассказывает Сергей Шадрин, аппаратчик 5-го разряда филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим».

Перед Сергеем – монитор, на котором полностью имитируется управление технологическими процессами агрегата карбамида в условиях, приближенных к реальным. Этот компьютерный тренажерный комплекс был установлен в учебном классе ПМУ в конце прошлого года. И сотрудники предприятия «проигрывают» на этом тренажере все штатные и нештатные ситуации, отрабатывают любые возможные сценарии, детально разбирают происходившие случаи и варианты их развития. Все это позволяет в случае возможных проблем быстро решить их, не останавливая производственный процесс.

Компьютерный тренажерный комплекс был установлен в учебном классе ПМУ в конце прошлого года Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

О новых технологиях и развитии производства рассказал, подводя итоги минувшего года, директор филиала «ПМУ» Алексей Аверьянов.

- В прошлом году на нашем предприятии было выпущено 794 тысячи тонн продукции, это на 13 процентов меньше, чем в 2021 году, но тот год оказался для нас рекордным. При этом объем производства основного продукта — карбамида - не снизился, он составил 639 тысяч тонн, 80 процентов всей продукции, - сообщил Алексей Аверьянов.

Алексей Аверьянов провел экскурсию по заводу. Фото: филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Пермский карбамид используется не только в качестве удобрения, он применяется в химии, фармацевтике, производстве мебели, так как отличается премиальным качеством – в нем практически нет посторонних примесей. И для того, чтобы он поступал к потребителям в том же виде, в ПМУ в минувшем году был реализован проект по фасовке карбамида в большие полиэтиленовые мешки. Теперь есть возможность фасовать около 600 тысяч тонн продукции — весь объем производимого карбамида.

В минувшем году был реализован проект по фасовке карбамида в большие полиэтиленовые мешки Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Во-первых, такая упаковка позволяет уберечь карбамид от влаги и загрязнений, а во-вторых, транспортировка продукции становится более удобной и дешевой по сравнению с перевозкой насыпью в вагонах-минераловозах. Основную долю карбамида филиал «ПМУ» поставляет в регионы России и страны СНГ, также идут поставки в Индию, страны Карибского бассейна, Латинской Америки и Африки.

Такая упаковка позволяет уберечь карбамид от влаги и загрязнений, Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Реализуя производственные планы, мы всегда заботимся о персонале. В 2022 году мы ввели в эксплуатацию новый бытовой корпус, - рассказал директор филиала «ПМУ» Алексей Аверьянов. - У нас круглосуточный график работы, сотрудникам приходится трудиться и на улице в любую погоду, поэтому важно дать людям комфортные условия труда: возможность согреться, горячее питание. Благодаря этому работники трудятся полноценно, на предприятии нет текучки кадров, и мы можем реализовывать все самые амбициозные планы.

В 2023 году завод намерен произвести 791 тысячу тонн продукции. При этом на предприятии планируется провести серьезный ремонт оборудования: будут заменены змеевики в печи риформинга агрегата аммиака, внутренние устройства в колонне синтеза аммиака и вакуум-вытяжки на производстве карбамида. На эти цели выделено более 2 миллиардов рублей.