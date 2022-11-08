Пермский доктор написал книгу и посвятил ее детям Донбасса

37 тысяч книг подарят пермским школьникам, а девять тысяч экземпляров уедут на Донбасс. Фото: личный архив.

- Полосатый зверь с виду был страшным хищником. Он смешно чихнул, поднял голову и увидел девочку, высоко сидящую на черемухе. Глаза их встретились. Девочка засмеялась и сказала: «А ты совсем не страшный», - так начинается цикл детских сказок пермского врача-флеболога Владимира Денисова.

Всю свою жизнь доктор лечил людей, а этим летом решил написать книгу детских сказок.

- Идея пришла ко мне мгновенно - как пролетевшая над небосклоном звезда, - улыбается автор детской книжки. – Идеи ведь постоянно находятся в моей голове. Все мы постоянно о чем-то думаем, а многие в юности пробовали писать рассказы. Я, когда подростком прочитал Льва Толстого, понял, что писательская стезя - это не мое, и стал доктором. Но недавно решил попробовать писать. Сел и написал первую сказку. А потом вторую, третью, четвертую. Всего их 16, и они вошли в сборник сказок «Девочка и тигр».

Книга пермского доктора о любви, дружбе, взаимопомощи и поддержке. Владимир Денисов посвятил ее детям Донбасса.

Маленькая героиня этих историй во время бомбежки обнимает своего плюшевого медведя, но мыслями она очень далеко. Пока вокруг свистят пули и взрываются снаряды, в своих фантазиях малышка путешествует по миру с большим и сильным тигром: катается на нем верхом, прячется с ним от дождя, купается в карьере и улыбается солнышку.

- Детство – это замечательная пора: постоянные моменты счастья, радости и познания мира, - объясняет автор. - Мои сказки про девочку и тигра посвящены детям Донбасса, радость детства которых перемешана с горечью потерь, звуком прилета снарядов и бдениями в подвалах во время воздушных тревог. Во время артобстрелов девочка не перестает фантазировать, мечтать, улыбаться и верить в хорошее.

Проба пера у пермского врача-флеболога оказалась более, чем успешной. Художница Олеся Денисова нарисовала к сказкам замечательные иллюстрации и книгу про девочку и тигра, при поддержке краевого Минобра, выпустили многотысячным тиражом.

И теперь историю о приключениях двух необычных друзей не только подарят пермским первоклашкам, но и отправят с гуманитарной помощью детям Луганска. Туда, где проходит специальная военная операция, поедет девять тысяч экземпляров вдохновляющей «Девочки и тигра».

- Проект этот не коммерческий, а гуманитарный, - говорит Владимир Денисов. - Книга рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и младших школьников, и очень надеюсь, что она придется по вкусу и взрослым, и детям.

В планах пермского доктора выпустить продолжение «Девочки и тигра». Уже написаны несколько смешных историй, которые рано или поздно войдут в новый проект Владимира Денисова.

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