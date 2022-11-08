«Красоту дают родители, а внутреннее наполнение зависит от нас самих»: Пермячка Оксана Минеева рассказала о победе в конкурсе Mrs Worldwide 2022 в Сингапуре

Фото с личной страницы Оксаны Минеевой в соцсетях

Оксана Минеева из Перми одержала победу на международном конкурсе красоты Mrs Worldwide 2022 в Сингапуре. Она представляла не просто нашу страну, а Евразию — крупнейший из шести материков на планете Земля. Красавица много лет замужем, воспитывает взрослую 17-летнюю дочь. Она – директор модельного агентства, обучает девочек и девушек быть красивыми и уверенными в себе, а также занимается благотворительностью.

- Я всегда говорю своим воспитанницам, что красоту дают нам родители, а внутреннее наполнение зависит от нас самих, - улыбается победительница.

Фото с личной страницы Оксаны Минеевой в соцсетях

Международный конкурс красоты для замужних женщин категории Миссис прошел в Сингапуре и Индонезии с 25 по 31 октября. За победу в течение шести дней боролись женщины из 30 стран мира: Мексики, США, Сингапура, Японии, Кореи, Испании, Швейцарии, Малайзии, Германии, Эстонии, Молдовы, Тайланда, Индонезии, Великобритании и других.

Фото с личной страницы Оксаны Минеевой в соцсетях

- Чтобы получить заветную корону, участницам нужно было пройти много этапов: фото- и видеосессии в национальных костюмах, купальниках и коктейльных платьях, - рассказывает Оксана Минеева. - Поучаствовать в конференции о физическом и ментальном здоровье женщин, где мы говорили только на английском языке. Показать свои таланты и сыграть в гольф. Причем, времени на подготовку было мало, ведь для россиян Сингапур открыли только в сентябре, но нам удалось хорошо подготовиться и выиграть.

Фото с личной страницы Оксаны Минеевой в соцсетях

Пермячка с первого же дня покорила жюри безупречным внешним видом, красотой, статью и великолепной подготовкой. Каждый день строгие судьи оценивали поведение участниц, умение коммуницировать и держать себя в обществе. А также интеллект, социальную и благотворительную активность замужних дам. Финальное шоу состоялось 30 октября в Сингапуре и включало в себя танец с флагами (пермячка несла флаг Евразии), выход в национальных костюмах, вечерних платьях и интеллектуальный конкурс на английском языке.

- Мое сердце билось, когда объявляли пятерку победительниц, а искренние слезы радости побежали, когда директор конкурса надевала мне главную корону на сцене, - улыбается Mrs Eurasia Worldwide 2022 Оксана Минеева из Перми.

Фото с личной страницы Оксаны Минеевой в соцсетях

Второе и третье место заняли женщины из Эстонии, Малайзии. Теперь победительнице предстоит целый год нести титул и на следующий год поехать в Сингапур для вручения короны красоты новой победительнице Mrs Worldwide.

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