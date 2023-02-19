Стая собак напала на девочку в Пермском районе

Случившимся сейчас занимается региональное Управление СК. Фото: архив "КП"

Ужасные кадры, как на маленькую девочку напали несколько собак, быстро разлетелись по соцсетям. ЧП произошло в поселке Ферма Пермского района. Произошедшее попало на видеорегистратор припаркованного рядом авто. Автор разместил видео в интернете.

На кадрах видно, как девочка в темной шубе и яркой шапочке спокойно идет по улице. Когда ребенок поравнялся с лежащей на снегу собакой, псина бросилась на девочку и начала ее кусать. От страха и ужаса малышка начала громко кричать. В этот момент к ребенку подбежали еще четыре собаки и тоже накинулись на девочку.

Ребенок упал и закричал еще громче, благо на помощь ей прибежал находившийся рядом мужчина. Спасителю удалось отогнать псов и помочь девочке.

Через секунду собака повалит ребенка на дорогу и начнет кусать за ногу. Фото: скрин с видео группа ВК Двуреченское поселение (Фроловское управление).

- Это произошло у Площади Монетки на Ферме, - рассказал очевидец, опубликовавший запись в группе ВКонтакте Двуреченское поселение (Фроловское управление). - Девочка ни чем не провоцировала собаку, в этот же момент к месту сбегалось еще минимум четыре псины. И пока одна из них тащила ребенка за ногу, другие не переставали лаять. Вопрос к администрации, сколько еще должно физически и психологически пострадать детей, чтобы вопрос со стаями собак решился?

Эта история вызвала шквал негативных откликов от местных жителей: «Не первый раз сама отгоняла собак от детей. Валят ребенка в снег и начинают кусать. Самой страшно ходить у Монетки, что уж говорить про детей», «Половину этих собак просто отпускают с цепи на самовыгул», «Сколько можно их подкармливать!? Жалко бездомных - забирайте по домам и держите у себя».

Случившимся сейчас занимается региональное Управление СК.

- В связи с нападением собак на несовершеннолетнюю в Пермском городском округе следователями проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Предварительно установлено, что нападение на ребенка произошло в дневное время в поселке Ферма. Сейчас следователи Пермского межрайонного следственного отдела проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет установлено, какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми стая собак напала на трех детей, катавшихся с горки

Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации (Подробнее...)