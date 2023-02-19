«Выброси свой подарок»: пермяк на 14 февраля взял для возлюбленной котенка в приюте, но она выгнала их обоих

Трехмесячную Мурку пермяк взял в приюте, чтобы подарить возлюбленной. Фото предоставлено Василием Кучумовым.

- Она говорила, что хочет завести котенка, - объяснял пермяк девушкам-продавщицам. – Я специально съездил в приют, выбрал милого котенка и принес ей, как подарок на День Святого Валентина. Но она не оценила, захлопнула двери и сказала на прощание: «Выброси свой подарок!»

Оказалось, что девушка хотела завести себе породистого котенка: британца или, к примеру, мэйнкуна. А молодой человек принес ей на 14 февраля обычную беспородную Мурку, да еще из приюта. Возмущенная любительница животных выгнала его взашей, а вместе с ни и в чем неповинного пушистика. А ведь бедолага из приюта так искренне надеялся, что его забрали из казенных стен, и что он наконец-то обретет себе любящую семью! Но все его надежды в одночасье рухнули.

- Магазин «Чулан» уже не первый год предлагает пермякам принять участие в бессрочной акции ненужных подарков, - рассказал «Комсомолке» Василий Кучумов. – Люди приносят подаренные им во время различных торжеств вещи, которые оказались им не нужны, назначают цену, а после того, как они продаются, получают деньги.

В правилах магазина прописано, что не принимаются продукты питания, одежда, бытовая техника и ювелирные украшения. Про животных там ничего сказано не было, и вот в магазин сообразили принести котенка!

- Грустные дни после 14 февраля, - продолжает Василий. – Вечером в День Всех влюбленных девочки позвонили мне и спрашивают, что им делать с котиком. Пришлось набирать телефон ветеринаров своего Барсика. Они безвозмездно помогают приюту «Лапки-царапки».

Туда принесенную в магазин Мурку и определили, пока ее не заберет нормальная семья.

Этого котенка усыновили на следующий же день в Добрянку. Фото предоставлено Василием Кучумовым.

- Это уже второй случай в нашей практике, - грустно говорит Василий. – Два года назад – 4 января 2021 года к нам принесли ненужный новогодний подарок: милого серого котенка. Его подарили семье, где жил маленький ребенок, но у младенца после появления в доме животного началась аллергия. Родители тут же, без сожалений, расстались с ним. Судьбу отказника решали с помощью ветеринаров знакомой клиники. Практически на следующий же день котенка забрали в семью. Сейчас он живет в Добрянке, и хозяева пишут нам о его жизни. Говорю сразу, больше принимать ненужных подаренных животных в магазин мы не будем, и даже специально пропишем этот пункт в правилах.

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