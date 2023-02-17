В Пермском крае пропала 9-летняя девочка

Девочка пропала 17 февраля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Соликамске идут поиски 9-летней девочки, об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».
Днем 17 февраля девочка ушла из школы и исчезла, дома не появлялась. Полиция и волонтеры занимаются поиском ребенка. Если у вас информация о местонахождении Арины, позвоните 102 или 112, номер телефона волонтеров - 8-912-880-41-60.
Рост ребенка130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. На ней была желтая длинная куртка, болоньевые штаны темного цвета, шапка темно-коричневая и яркие ботинки.
Напомним, что сегодня также стало известно о поисках 17-летней Екатерины Красильниковой из Чайковского. Она ушла из дома по улице Ленина 15 февраля примерно в 16:00, но так и не вернулась.
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