В пермской больнице бывший заключенный сломал нос майору полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ты кем сидел в тюрьме? Почему я должен с тобой пить? Может, ты «опущенный»?» - только эти предложения запомнили очевидцы конфликта между двумя бывшими зэками. Далее шел набор непонятных слов, требующих перевода со словарем русского воровского жаргона. Словесная перебранка перешла в поножовщину. Тот, кого приписали к разряду человека, презираемого в местах лишения свободы, нанес оппоненту семь ударов ножом.

События происходили утром 7 августа 2022 года у магазина «Леон» в Орджоникидзевском районе Перми. Собралась компания из четырех ранее незнакомых людей. Двое бывших сидельцев схлестнулись.

Истекающего кровью гражданина привезли в больницу. Пациенту оказали первую медицинскую помощь, перебинтовали, готовили к операции. Поскольку ранения были нетяжкие, больной находился в сознании, приехавшему сотруднику УГРО доктор разрешил опросить потерпевшего.

Раненый в красках рассказал майору полиции о том, что происходило у магазина и из-за чего разгорелся конфликт. Когда оперуполномоченный предложил подписать документ, пациент опять «встал в позу»: «Я не буду подписывать! Не по понятиям! Не хочу сотрудничать с органами!». Потерпевший швырнул ручку и протокол в лицо майора, стал его выгонять, а после ударил кулаком в лицо, разбил в кровь нос сотруднику полиции.

На шум в палату прибежали заведующий хирургическим отделением, медсестры, пациента успокоили. Документ зачитали при понятых, сделали соответствующую запись, что гражданин отказывается ставить свой автограф. Полицейскому пришлось делать рентгеновский снимок носа, поскольку весь день шла кровь, а в отношении 39 – летнего буяна возбудили уголовное дело.

Александра Юрьева, следователь СО по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальный срок наказания до пяти лет лишения свободы. Мужчина вину признал и даже оплатил половину суммы морального ущерба. Но в действиях обвиняемого усматривается рецидив, он освободился из мест заключения в январе 2022 года».

Уголовник отсидел 17 лет «от звонка до звонка» за убийство друга. Устроился на работу на деревообрабатывающее предприятие. Выбился в передовики производства и даже ждал повышения, у него хорошие производственные характеристики.

Но субъект, живущий и на свободе «по понятиям», вновь загремел под статью.

За неуважение к правоохранительным органам уголовник вновь отправился на перевоспитание в колонию строгого режима на один год восемь месяцев. Приговор Орджоникидзевского районного суда Перми вступил в законную силу.

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