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Здоровье17 февраля 2023 7:00

Оптика «Точка Зрения» получила всероссийскую премию в номинации «Сеть года»

Пермская компания стала победителем конкурса «Золотой лорнет»
Источник:kp.ru
Оптика «Точка Зрения» стала победителем Национальной премии оптической индустрии «Золотой лорнет».

Оптика «Точка Зрения» стала победителем Национальной премии оптической индустрии «Золотой лорнет».

Оптика «Точка Зрения» стала победителем Национальной премии оптической индустрии «Золотой лорнет». Это престижная награда на рынке оптических товаров и услуг. Победители премии «Золотой лорнет» определяются в 10 номинациях - сеть года, салон года, частная торговая марка, образовательный проект. Лучших по итогам прошедшего года выбирает Экспертный совет, в который входят профессионалы оптической индустрии, специалисты оптового и розничного бизнеса, врачи и оптометристы. Один из организаторов премии — Московская международная оптическая выставка (MIOF), на которой и были оглашены победители. Официальную поддержку премии «Золотой Лорнет» оказывает Министерство здравоохранения России.

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«Мы на правильном пути»

По итогам 2022 года сеть салонов Оптики «Точка Зрения» признана лучшей в России. В состав сети входят 13 салонов в Перми, 3 в Березниках, 2 в Соликамске и по одному салону в Верещагино, Добрянке, Кунгуре и Краснокамске, а также в Лысьве, Чернушке и Чусовом.

В сентябре 2023 года исполняется 30 лет с начала работы Оптики «Точка Зрения», в Перми. Получение награды стало для компании приятным подарком в юбилейный год. Отметим, Оптика «Точка Зрения» становилась победителем Национальной премии оптической индустрии в 2016 и 2018 годах.

- Вот уже 30 лет девиз Оптики «Точка Зрения»: «Улучшая зрение, помогаем людям жить полной жизнью», - говорит Мадис Хайруллин, основатель Оптики «Точка Зрения». - Нам важно быть доступными не только в краевой столице, но и в других городах Пермского края. Поэтому все 30 лет мы планомерно работали над расширением географии нашей деятельности. На звание «Сеть года» в 2023 году претендовали четыре компании. Приятно, что лучшей признали Оптику «Точка Зрения». Премия «Золотой лорнет» для нас ценна тем, что здесь одни профессионалы оценивают других. Победа в номинации доказывает, что мы на правильном пути.

Салоны с международным статусом

За 30 лет работы Оптика «Точка Зрения» создала не только разветвленную региональную сеть салонов, но и полноценную инфраструктуру для поддержания здоровья глаз и качества зрения.

Всего в компании работают 195 человек, среди них более 60 врачей-офтальмологов и оптометристов, в том числе два обученных врача-ортокератолога, которые занимаются подбором специальных ночных линз.

Высокая компетентность врачей подтверждена компанией Essilor, производителем очковых линз Crizal. В 2022 году четыре салона Оптика «Точка Зрения» получили международный статус Essilor Experts — знак отличия и качества, который компания присваивает лучшим партнерам.

Статус постоянного партнера Essilor дает Оптике «Точка Зрения» возможность предлагать клиентам специальные условия приобретения линз для очков. Кроме того, в салонах действуют как сезонные акции, которые обновляются каждый месяц, так и постоянные предложения. Например, скидка детям, пенсионерам и именинникам, а также акция «Вторая оправа за 1 рубль» при оформлении заказа на очки для зрения.

Очки и линзы на любой вкус

В Оптике «Точка Зрения» представлены оправы, линзы для очков и контактные линзы от 190 проверенных производителей, а также собственная торговая марка компании — Dinavue.

В момент создания, в 2017 году она включала в себя четыре вида контактных линз — однодневные Dinavue Pro и Dinavue Aqua и ежемесячные Dinavue Bio и Dinavue Soft. В 2022 году линейка разрослась до полноценного ассортимента из 11 продуктов. Это семь видов контактных изделий, в том числе специальные астигматические и мультифокусные, а также три раствора по уходу и увлажняющие капли для глаз.

Социальные проекты

Оптика «Точка Зрения» много внимания уделяет поддержке социальных проектов в Пермском крае. Так, ежегодно более 50 детей из школ-интернатов и детских домов, имеющих проблемы со зрением, получают в подарок очки с высокотехнологичными линзами.

Кроме того, в 2022 году Оптика «Точка Зрения» провела 22 выездных мероприятия, на которых 1453 человека бесплатно проверили зрение и получили консультацию специалистов о том, как важно следить за здоровьем глаз.

Развитая территориальная сеть, большой ассортимент оправ и линз для очков в совокупности с профессиональными сотрудниками и выгодными акциями для клиентов позволяют Оптике «Точка Зрения» уверенно чувствовать себя даже в непростых экономических условиях.

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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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