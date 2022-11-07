Курьеры по доставке еды сосуществуют друг с другом мирно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парни и девушки с огромными яркими баулами за спиной прочно вошли в нашу жизнь: они заполонили городские улицы и не только готовы донести до квартиры суши или пиццу, но и притащить целые пакеты продуктов на неделю.

Какая она, работа доставщика? С какими клиентами им приходится иметь дело, как успеть доставить заказ, уложившись в нормативные полчаса и не оказавшись при этом в неприятной ситуации?

Отмена заказа - самое большое разочарование

- Рассиживаться нам некогда: поступил заказ, нужно быстро его собрать, сложить в термокороб, домчаться до дома, попасть в подъезд и донести до квартиры, - рассказывает пермский курьер Иван. - На все - про все дается полчаса. Вроде просто, но проблемы на каждом шагу. Если пока ты собираешь заказ, поступает еще один в этом же направлении, его тоже отдают тебе. Могут дать третий и даже четвертый, и короб тут же становится неподъемным. Во-вторых, ездим мы на велосипедах. Их, как и термокороба, нам выдают бесплатно, под роспись. Но велосипеды часто ломаются. И если такое происходит в дороге, на адрес потом приходится добираться пешком, а велосипед рядом вести. Иди звонить на базу и просить прислать другого курьера.

Еще одна проблема - попасть на закрытую территорию жилого комплекса, а потом в подъезды.

- Иногда клиенты, конечно, пишут в комментариях, что домофон не работает, и указывают телефон, по которому можно звонить, чтобы нас встретили, но, если связи нет, то приходится ждать, когда кто-нибудь будет заходить. В это время другие заказы «горят». Возле домов еще одна беда: где припарковать свой велик, пока мы поднимаем заказ до квартиры.

А вот о чем доставщики говорят со счастливой улыбкой на лице, так это о чаевых! Они помнят каждого клиента, кто поблагодарил их за доставку рублем. Поэтому тем, кто пользуется услугами сети доставок, стоит знать, что 100 или даже 50 рублей сверху могут сделать курьера по-настоящему счастливым.

- Но встречаются и неадекватные заказчики, которые только оплатят заказ, начинают беспрестанно звонить в техподдержку: «Где наш товар? Вы уже опоздали на 30 секунд!», - сердится парень. – А у меня иногда просто ноги отпадывают - крутить педали, особенно, если в заказе соки или вода. Я чуть с велика назад не опрокидываюсь, когда везу все это. Но самый большой облом, когда поднимаешься на этаж, распаковываешь короб, а в этот момент заказ отменяют. Приходится тяжеленный короб обратно на склад везти. Кто-то из заказчиков объясняет, что еще не успел до дома доехать, а кто-то поступает более человечно и говорит, что уже на подходе и просит оставить пакет у двери. Мы тогда фотографируем заказ возле квартиры и скидываем фото в чат.

И в снег, и в дождь, и в зной

Учитывая, что наш собеседник занимался в школе легкой атлетикой, тяжелый физический труд ему по силам. Да и вообще, в доставке работают в основном люди молодые и крепкие, хотя встречаются и исключения: иногда устраиваются пенсионеры.

В службу доставки со своим складом берут людей, живущих поблизости: пока вечерняя смена закончится, пока порядок наведешь - домой добираешься за полночь. И идти приходится пешком.

В доставке работают в основном люди молодые и крепкие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Зарплата у нас невысокая – около 1000 рублей за смену 4-5 часов - и содержать семью на эти деньги сложно, - говорит доставщик. – Оплата почасовая и все зависит от времени, проведенного на работе. Я не так давно переехал в Пермь и пока работаю в доставке. Это удобно, потому что можно подрабатывать по несколько часов в день, а с утра ходить на собеседования. График работы выставляешь себе сам, но случается, что координаторы начинают увеличивать смену без моего согласия. Звоню выяснять, а они говорят: «Работать некому, выйдешь?» Да и вообще, с новичками у нас особо не церемонятся: приедешь на базу насквозь сырой после ливня, а тебя прибираться заставляют: полы мыть, коробки резать, а то и туалеты мыть. Прямо, дедовщина какая-то! Потому и текучка у нас большая.

Кстати, если за окном льет дождь, доставщикам положена небольшая надбавка. Еще им выдают дождевики и куртки, а летом – олимпийки. Но когда увольняешься, одежду нужно сдать.

Табу на знакомства с клиентами

- У нас часто заказывают шоколад, конфеты и мороженое, но в основном, просят привезти продукты, - говорит доставщик. – Их везут к нам на склад не только из Перми, но и из соседних регионов. С просрочкой все строго. Если портятся фрукты или закончился срок реализации – продукты списывают. Но чаще всего их не выбрасывают, а съедают сами. Правда, новичкам мало что перепадает, только хлеб, а остальное начальство себе забирает.

Существуют в доставке и другие табу:

- Во время обучалки нам строго-настрого запретили знакомиться с клиентами, но запрет можно легко обойти, - улыбается доставщик. - Во-первых, ты знаешь адрес и, если заказ повторяется, можешь выполнять его снова и снова. А когда примелькаешься, можно «случайно» столкнуться с понравившейся девушкой на улице и разговориться. Мне вот вчера открыла двери такая красотка, что я дар речи потерял. И вместо «Хорошего вечера» у меня вылетело «Хорошего дня». Теперь жду, когда она еще что-нибудь закажет.

20 тысяч шагов в день

К людям в форме доставщика все уже привыкли, их не боятся и даже иногда обращаются за помощью.

- Зашел я однажды в подъезд, а там пенсионерка с сумкой чуть не плачет: «Помогите мне пакеты донести. Устала, шагу ступить не могу», - вспоминает парень. - Мне ее жалко стало и я, конечно же, донес.

- А мне однажды пришлось мирить поссорившихся влюбленных, - говорит еще один доставщик. – Чтобы извиниться, парень заказал роллы для своей девушки и попросил написать на заказе: «Прости Александра. Голодная девушка - злая. Поешь – позвони мне».

- Ну как она отреагировала? – позвонил он сразу же, как только парень доставил девушке обед.

- Когда надпись прочитала – ухмыльнулась.

- Хорошо, значит, простит!

А однажды возле одного дома молодой человек встретил потерявшегося мальчика лет шести.

- Мелкий плакал и говорил, что не знает, где мама, а его телефон разрядился. Я предложил ему поехать в полицию, где ему помогут, но он испугался, ведь был рядом со своим домом. Тогда я набрал свою службу поддержки, и спросил, что мне делать.

- У нас нет инструкций на этот случай, - ответили мне. – Можете закрыть слот, выйти со смены и заниматься ребенком, но тогда придется заплатить штраф.

Повезло: в ближайшие десять минут мама потеряшки появилась у подъезда и забрала сына.

- «Спасибо» я не услышал, а еще опоздал в ресторан за заказом и получил небольшой штраф, но главное, я успокоил пацана, и совесть моя была на месте.

Наш второй собеседник работает в другой службе доставки. В основном они развозят готовую еду: пиццу, суши и роллы, а иногда и продукты тем, кто ленится идти до магазина. Он студент, работает после учебы, разносит заказы пешком и проходит в день 15-20 тысяч шагов.

- Самый пик в праздники: в Новый год и 8 марта, когда за несколько часов можно заработать до трех тысяч рублей. Но есть свои особенности доставки еды. Если клиент откажется от заказа, то что-то мы возвращаем обратно, в кафе или ресторан, а что-то должны сами выбросить в помойку, причем снять весь этот процесс на камеру. И не просто пакет бросить, а все раскрыть и выбросить еду по частям. Работаю не первый год, и это до сих пор кажется мне дикостью. Ну разве нельзя просто отдать еду доставщику?

Существует в этой службе доставки своя система штрафов и поощрений.

- Я пригласил работать друга, он выполнил 60 заказов, а мне дали премию восемь тысяч рублей, - объясняет парень. - Но если вышел на смену и отказываешься от заказа, к примеру, из-за грозы, то должен заплатить штраф 900 рублей.