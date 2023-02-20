Фото: МЧС по Пермскому краю

Пожары и ДТП в Пермском крае 19 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 14 февраля 2023 года зафиксировали 13 пожаров: 5 пожаров – в Перми; 2 пожара - в Соликамском округе; по 1 пожару -на территориях Кудымкарского, Кунгурского, Карагайского, Куединского, Пермского, Лысьвенского округов. Есть погибший, пострадавших нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В сводке МЧС по Пермскому краю 19 февраля 2023 года очагами загорания стали: многоквартирные дома - в Индустриальном, Дзержинском и Свердловском районах Перми; дощатый навес - в Куединском округе; частный жилой дом - в Кудымкарском округе; бани - в Орджоникидзевском районе Перми, Карагайском, Пермском, Лысьвенском и Соликамском округах; неэксплуатируемое строение - в Соликамском округе; сарай - в Индустриальном районе Перми; садовый дом - в Кунгурском округе.

Силы и средства МЧС по Пермскому краю 19 февраля 2023 года приняли участие в ликвидации последствий 2 случаев ДТП: происшествие с участием пешехода и транспортного средства в Верещагином округе; возгорание транспортного средства Краснокамском округе.

Пожар в садовом доме Кунгурского округа 19 февраля 2023

О пожаре садовом доме СНТ «Машиностроитель» Кунгурского округа стало известно 19 февраля 2023 года в 04:34. Огонь охватил 70 квадратных метров жилого здания и дворовых построек.

В ходе ликвидации пожара был обнаружен погибший.

Обстоятельства и причина пожара в дачном доме устанавливаются

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 14 февраля 2023 года на территории Пермского края 192 профилактические группы в количестве 434 человек осуществили 1891 обход объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3367 человек, распространили 2838 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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