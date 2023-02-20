В выходные в Прикамье потеплеет почти до нуля градусов

Скоро ли весна? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Позволит ли погода жителям Прикамья погулять в масленичную неделю? Не заставят ли нас морозы отсиживаться дома?

С таким актуальным вопросом обратились ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) к руководителю Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павлу Смирнову.

- Началась масленичная неделя с откровенно зимней погоды, пусть и не такой суровой, как в январе, но в выходные значительно потеплеет, - успокоил Павел Смирнов. – Действительно в ночь на понедельник к югу от Перми, в Осе, столбик термометра опускался до -29 градусов, в Кунгуре было -25. Но уже ночь на вторник не будет такой морозной: температура не опустится ниже -18 градусов.

Во вторник, среду и четверг днем столбик термометра будет держаться в диапазоне от -9 до -11 градусов.

В ночь на пятницу возможно кратковременное понижение температуры – до -25 градусов. Но затем потоки воздуха изменятся на западные и юго-западные. И на улице резко потеплеет.

Уже в субботу и воскресенье днем температура может подняться до -1…-2 градусов. То есть на самый конец недели - самый позитивный прогноз, и погода уже будет немного напоминать весеннюю.

Не испортят нам настроения и обильные осадки. Снега, правда, будет несколько больше, чем в предыдущие недели, но каких-то сильных снегопадов не ожидается.