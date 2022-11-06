На Пермском пороховом заводе назвали имена трех погибших сотрудников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В корпоративной газете Пермского порохового завода «Кировец» опубликовали некрологи и соболезнования родным и близких трех сотрудников, которые погибли во время пожара на производстве «Полимеры» 22 октября.

Об этом проинформировало в своем телеграмм-канале издание «Коммерсант Прикамье».

Как сообщали ранее на предприятии, возгорание остатков блока изделия произошло в камере пресса №7. При этом погибли 35-летний прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов и слесари-ремонтники по обслуживанию оборудования 38-летний Евгений Чиндимиров и 44-летний Александр Гилев.

Руководители завода пообещали оказать родным и близким погибших материальную помощь. На предприятии создана комиссия по выяснению причин ЧП.

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