Пермский «Амкар» разгромил футболистов из Оренбурга со счетом 4:0!

Фото: ФК "Амкар Пермь".

«Амкар Пермь» продолжает успешно выступать во второй лиге, занимая вторую строчку в турнирной таблице. В последних матчах пермяки уступили лишь футболистам из Новосибирска с минимальным счетом 0:1.

В поединке с командой «Оренбург 2» они сразу взяли инициативу в свои руки. Хозяева поля пытались контратаковать, но на 13-й минуте полузащитник Наиль Замалиев головой забил красивый гол в ворота голкипера оренбуржцев.

В середине тайма, на 20-й минуте матча, защитник Денис Кайков также головой направил в створ ворот мяч, поданный с углового. Чуть позже он мог повторить свой успех, добивая под перекладину в красивом падении мяч после назначенного штрафного, но увеличить разрыв в счете на этот раз ему не удалось - вратарь парировал удар.

Оренбургские футболисты пытались отодвинуть игру со своей половины поля, но это у них плохо получалось. Они так и не смогли реализовать пару голевых моментов – во время выхода один на один после ошибки наших защитников и угловой, который назначил рефери незадолго до свистка на перерыв.

Во втором тайме игрокам «Оренбурга 2» также не удалось переломить ход встречи и найти свою игру. Зато пермяки были полны решимости увеличить счет, и не прекращали атаковать. Они имели пятикратный перевес по количеству ударов по воротам.

На 73-й минуте вышедший на замену нападающий Евгений Тюкалов забивает третий гол. Перед концом матча, на 88-й минуте, пермский полузащитник Илья Захаров ставит победную голевую точку – 4:0!

Наш голкипер Платон Захарчук принимает поздравления игроков – он был «сухим» на этот раз. Телекомментатор называет игру настоящим разгромом, который «Амкар» устроил «Оренбургу 2».

Впереди пермских болельщиков ждет интересная встреча: 12 ноября наши футболисты сразятся с командой «Урал 2» из Екатеринбурга на своем поле.