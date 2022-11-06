Теплая погода в Прикамье после 11 ноября может смениться резким похолоданием

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи уже подтвердили, что нынешняя осень в Прикамье выдалась аномальной. Сентябрь и октябрь стояли засушливыми, и агрономы советовали дачникам хорошенько пролить растения на зиму.

Ближе к ноябрю пошли дожди, а выпавший снег быстро таял. Хотя обычно уже в ноябре у нас отмечаются первые признаки зимы – почва промерзает из-за ночных заморозков, и постепенно снег начинает укрывать землю.

- Но в этом году, как минимум, вплоть до следующих выходных у нас никакой репетиции зимы не просматривается, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Предзимнее состояние у нас задерживается примерно недели на две, отклонение от климатической нормы в «теплую» сторону составляет около 3-4 градусов, что не мало. В эти выходные немного похолодало. Но с западных районов страны к нам вновь начал поступать теплый воздух. И пока будет наблюдаться осенний, а не зимний характер погоды. Похолодание, да и то несильное, может произойти только в следующие выходные.

Нравится ли такая погодная аномалия растениям на дачах, которые получили возможность еще немного погреться? На этот вопрос отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев.

- В начале осени, действительно, деревьям и кустарникам не хватало влаги, - говорит Антон Лещев. – Это было заметно даже по цвету пожелтевших листьев – они были довольно блеклыми, неяркими, потому что не смогли накопить пигмента. В итоге золотая осень нынче была не слишком-то и золотой.

Антон Лещев отмечает, что правильно поступили те, кто в сентябре или в начале октября провел так называемый предзимний влагозарядковый полив деревьев и кустарников.

- Сейчас это делать уже бесполезно, растения находятся уже в покое, да и влаги в почве уже достаточно, - говорит он.

Понравится или нет посадкам нынешняя затяжная осень? Как аномальная погода повлияет на их зимовку?

Осень, действительно, затяжная, - подтверждает Антон Лещев. - На некоторых кустарниках еще даже листья не опали. Но это не страшно. Затяжная осень у нас периодически случается, никакого риска для растений я пока не вижу. Да, обычно у нас земля начинает промерзать в первых числах ноября. Если сейчас промерзнет в середине или в конце месяца – ничего плохого не произойдет. Сейчас важно, чтобы до наступления серьезных морозов почву укрыл снежный покров, иначе может замерзнуть земляника, озимые лук и чеснок. Хорошо, если их заранее удалось прикрыть нетканым материалом или лапником.