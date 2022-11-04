Предприниматель из Березников, оскорбивший мобилизованных, продает свой бизнес и уезжает из города

Фото: личная страница бизнесмена ВКонтакте/Avito.ru

В пятницу, 4 ноября, на одном из онлайн-сервисов появилось объявление о продаже магазина морепродуктов в Березниках. Стоимость актива - 15 миллионов рублей.

«Продается магазин - готовый бизнес под ключ - срок окупаемости максимум 2- 2,5 года. Все, что нужно поменять, только вывеску, есть все: офигенная команда для работы, оборудование, цех для производства собственных полуфабрикатов, все оборудование новое, импортное», - написал автор объявления.

Владельцем бизнеса оказался местный предприниматель, который в конце октября в хмельном угаре оскорбил мобилизованных. Мужчину так занесло в «красноречивых речах», что о нем узнал не только весь Пермский край, но и вся страна. В своем видео предприниматель назвал мобилизованных земляков «мясом» и «швалью». Протрезвев, мужчина поспешил извиниться, но это ему не помогло. Видео с оскорблениями резервистов вызвало среди пользователей соцсетей волну возмущения. Они требовали от властей отреагировать. И власти их услышали. 3 ноября Березниковский городской суд признал предпринимателя виновным за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему присудили штраф в размере 45 тысяч рублей. Сам обвиняемый на заседание не явился. И уже на следующий день решил уехать из города.

- Вы же видите, что происходит, я согласен, виноват, оступился, но люди просто озверели - бьют стекла в помещениях, позавчера павильон ограбили. Жил бы в городе-миллионнике, где меня бы никто не знал, и внимание не обратили бы, да, наказали бы по закону за слова и все. Тут же они убить готовы, зачем мне это нужно все, лучше перееду в другой город и буду там работать и инфраструктуру развивать, строить новый бизнес, - рассказал журналисту «Комсомолки» предприниматель.

Березниковец добавил, что все его соцсети буквально завалены сообщениями с оскорблениями и угрозами от сотен людей.

- Я никого не боюсь, просто приняли с женой решение о переезде. А бизнес ведь контролировать надо - на расстоянии это сделать не получится - вот и продаю. Возвращаться сюда мы не собираемся, то есть, мы уезжаем и все, и уже в другом городе будем дальше развивать свой бизнес, - сказал предприниматель.

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