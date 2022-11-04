Жители Пермского края отмечают День народного единства

Для Пермского края День народного единства носит особенное значение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История праздника восходит к 1612 году, когда народы страны объединились, чтобы защитить государственные границы от вторжения. Сегодня в России проживает более 190 народов и этносов, каждый из которых имеет собственную культуру, традиции и обычаи. Праздник является ярким доказательством того, что жителей России, независимо от национальности, объединяет любовь к родине, желание мира и благополучия.

Для Пермского края День народного единства носит особенное значение. Все вместе прикамцы трудятся на благо родного края. Наш регион уникален в этнокультурном отношении – здесь проживает порядка 146 народов (по данным на 2020 год).

Татары являются вторым по распространенности народом, проживающим в Пермском крае. Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов отметил, что сплоченность российского народа и любовь к Родине всегда помогали преодолевать все трудности.

«В России проживает около двухсот различных национальностей, и наша сила – в нашем единстве. Единство – это то, чем мы сильны и сегодня. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и добиться всех намеченных целей на пути к успеху и процветанию. Сегодня каждый из нас трудится на благо России. Мы как никогда сплочены и едины. И несмотря на любое внешнее давление и угрозы, мы выстоим, мы победим», – подчеркнул Халил Фарвазетдинов.

Важность праздника также отмечают представители традиционных конфессий.

«В День народного единства мы вспоминаем событие из истории нашего Отечества, связанное с народным ополчением. Тогда вопреки внешним обстоятельствам, угрожавшим целостности нашего государства и самому ее историческому бытию, русский народ смог явить героический подвиг, самоотверженность и верность своей Отчизне. Это доказало, что единение и сплоченность способны преодолеть любые испытания, побороть любого, пусть самого сильного, внешнего врага. Этот урок должен быть усвоен нами на все времена», – отметил благочинный храмов Второго благочиннического округа Пермской епархии, настоятель Архиерейского подворья храма во имя святого праведного Симеона Верхотурского города Перми, священник Дмитрий Таранченко.

Объединение народов особенно важно в условиях политического и экономического давления на Россию. Наша общая цель – защитить суверенность государственных границ и социальное-экономическое развитие страны, отмечает Герой России Сергей Яшкин

«Все мы, независимо от веры и национальности, единая огромная страна. История уже не раз доказала, что вместе мы сможем справиться с любыми испытаниями. Сейчас наши воины защищают нашу Родину от нацизма», – подчеркивает Сергей Яшкин.

Председатель исполкома Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ирик Шигабутдинов отмечает, что российские бойцы всех национальностей всегда сражались с врагом плечом к плечу.

«Мы вспоминаем свою службу в Афганистане, Чечне, в Сирии. Среди нас всегда было много национальностей. Мы были дружны: русский, татарин, башкир, узбек, таджик – все мы были вместе. И мы очень рады, что в нашем крае этот спектр наций представлен очень широко. Точно так же солдаты разных национальностей сейчас представляют в спецоперации наш Пермский край», – подчеркнул председатель «Боевого братства».