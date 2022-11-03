Театры Пермского края получили 19 номинаций на «Золотую маску»

Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам театрального сезона 2021-22 годов у Пермского края 19 номинаций на «Золотую маску». Рассказываем, за победу в каких номинациях поборются земляки.

Опера/Спектакль:

- DE TEMPORUM FINE COMOEDIA, Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург

- ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН, Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Опера/Работа дирижера

- Теодор КУРЕНТЗИС, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург

- Михаил ТАТАРНИКОВ, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Опера/Работа режиссера

- Владиславс НАСТАВШЕВС, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Опера/Женская роль:

- Дарья ПИЧУГИНА, Татьяна, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Опера/Мужская роль:

- Константин СУЧКОВ, Онегин, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

- Александр ЧЕРНОВ,Ленский, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Оперетта–мюзикл/Спектакль:

- ТРИ ТОВАРИЩА, Театр-Театр, Пермь

Оперетта–мюзикл/Работа дирижера:

- Татьяна ВИНОГРАДОВА, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь

Оперетта–мюзикл/Женская роль:

- Эва МИЛЬГРАМ, Пат, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь

Оперетта–мюзикл/Лучшая роль второго плана:

- Альберт МАКАРОВ, Карл, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь

Работа художника в музыкальном театре:

- Владиславс НАСТАВШЕВС, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

- Юлия ОРЛОВА, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург

Работа художника по костюмам в музыкальном театре:

- Сергей ИЛЛАРИОНОВ, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург

Работа художника по свету в музыкальном театре:

- Константин БИНКИН, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

- Иван ВИНОГРАДОВ, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург

Конкурс «Эксперимент»:

- ПРОЕКТ «НЕМХАТ ФЕСТ» («УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ», «К РЕКЕ»), Театральная компания «немхат», Пермь

Драма/Спектакль малой формы:

- КУБ, Молодежная студия-театр «Доминанта», Губаха

Кроме того, Пермский край получил 6 упоминаний в лонглисте:

Драматический театр и театр кукол:

- МАСКАРАД Театр-Театр, Пермь – особо отметить работу актера Альберта Макарова

- РАСКОЛЬНИКОВ Театр-Театр, Пермь

Музыкальный театр:

- CURLEW RIVER/РЕКА КЕРЛЬЮ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

- REКОНСТРУКЦИЯ Свободный театр современного танца, Пермь

- ЖИЗНЬ В КРАСНОМ ЦВЕТЕ Театр-Театр, Пермь

- ФАУСТ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Победители будут объявлены 22 апреля 2023 года.

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