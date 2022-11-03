Театры Пермского края получили 19 номинаций на «Золотую маску»

Фото: Евгения ГУСЕВА
По итогам театрального сезона 2021-22 годов у Пермского края 19 номинаций на «Золотую маску». Рассказываем, за победу в каких номинациях поборются земляки.
Опера/Спектакль:
- DE TEMPORUM FINE COMOEDIA, Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
- ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН, Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Опера/Работа дирижера
- Теодор КУРЕНТЗИС, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
- Михаил ТАТАРНИКОВ, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Опера/Работа режиссера
- Владиславс НАСТАВШЕВС, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Опера/Женская роль:
- Дарья ПИЧУГИНА, Татьяна, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Опера/Мужская роль:
- Константин СУЧКОВ, Онегин, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Александр ЧЕРНОВ,Ленский, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Оперетта–мюзикл/Спектакль:
- ТРИ ТОВАРИЩА, Театр-Театр, Пермь
Оперетта–мюзикл/Работа дирижера:
- Татьяна ВИНОГРАДОВА, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
Оперетта–мюзикл/Женская роль:
- Эва МИЛЬГРАМ, Пат, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
Оперетта–мюзикл/Лучшая роль второго плана:
- Альберт МАКАРОВ, Карл, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
Работа художника в музыкальном театре:
- Владиславс НАСТАВШЕВС, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Юлия ОРЛОВА, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
Работа художника по костюмам в музыкальном театре:
- Сергей ИЛЛАРИОНОВ, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
Работа художника по свету в музыкальном театре:
- Константин БИНКИН, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Иван ВИНОГРАДОВ, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
Конкурс «Эксперимент»:
- ПРОЕКТ «НЕМХАТ ФЕСТ» («УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ», «К РЕКЕ»), Театральная компания «немхат», Пермь
Драма/Спектакль малой формы:
- КУБ, Молодежная студия-театр «Доминанта», Губаха
Кроме того, Пермский край получил 6 упоминаний в лонглисте:
Драматический театр и театр кукол:
- МАСКАРАД Театр-Театр, Пермь – особо отметить работу актера Альберта Макарова
- РАСКОЛЬНИКОВ Театр-Театр, Пермь
Музыкальный театр:
- CURLEW RIVER/РЕКА КЕРЛЬЮ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- REКОНСТРУКЦИЯ Свободный театр современного танца, Пермь
- ЖИЗНЬ В КРАСНОМ ЦВЕТЕ Театр-Театр, Пермь
- ФАУСТ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Победители будут объявлены 22 апреля 2023 года.
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