5 критериев, на которые стоит обратить внимание при оформлении зарплатной карты

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Дни перечисления аванса и зарплаты особенно приятны каждому рабочему человеку. Два раза в месяц работодатель платит нам зарплату. Деньги зачисляются на дебетовую карту, которую из-за ее особого назначения, называют зарплатной. В зависимости от условий, которые предлагает конкретный банк своим зарплатным клиентам, эта карта может приносить множество дополнительных привилегий, а может быть просто «пластиком», на котором лежат деньги. Поэтому зарплатный банк нужно выбирать очень внимательно. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при выборе. Задумайтесь, какими из перечисленных достоинств «богата» ваша зарплатная карта?

- Надёжность. Какой срок банковская организация находится на рынке? Настолько она известна?

- Качество обслуживания. Как в банке относятся к своим клиентам? Готовы ли решать его проблемы 24/7?

- Наличие дополнительных возможностей у зарплатной карты– сюда можно отнести кешбэк и начисление банковских бонусов.

- Количество банкоматов и отделений, расположенных в вашем регионе. Сможете ли вы быстро снять наличные без комиссии, если они вам срочно понадобятся? Есть ли поблизости от вас офис этого банка, где бы вы могли получить нужные консультации и услуги?

- Специальные предложения для держателей зарплатных карт. Например, кредит или ипотека под меньший процент.

Рассмотрим критерии на примере зарплатной карты Сбербанка. Отделения и банкоматы Сбера есть в каждом районе Перми и Пермского края. Банк имеет богатую историю – 12 ноября ему исполняется 181 год. Клиентский сервис Сбера формировался на протяжении практически двух столетий.

Для своих зарплатных клиентов Сбер предлагает упрощенные и более выгодные условия оформления кредитов. Вам не потребуется подтверждать свой доход справками – банк и так знает о ваших доходах. Кредит можно взять за несколько минут онлайн без посещения отделения Сбера. Аналогично потребительским кредитам зарплатные клиенты могут оформить в банке ипотеку на специальных условиях.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн для зарплатных клиентов Сбера доступен сервис «Деньги до зарплаты». Банк одолжит вам до половины зарплаты на 1 месяц по низкой ставке.

Зарплатные клиенты Сбербанка имеют и другие привилегии. Например, повышенные бонусы СберСпасибо, возможность оформить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, промокоды на скидку в СберМегаМаркете, СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ и т. д.

Как стать зарплатным клиентом Сбера?

По закону любой работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата и попросить работодателя перечислять деньги в тот банк и на ту карту, которые удобны сотруднику. Например, любой житель Прикамья может сделать свою дебетовую карту Сбербанка зарплатной и получать положенные привилегии. Сделать это не сложно:

Шаг 1. Зайдите в приложение "Сбербанк Онлайн", выберите карту и нажмите "Настройки".

Шаг 2. Выберите "Сделать зарплатной" в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите "Подтвердить", когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите "Открыть заявление".

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.