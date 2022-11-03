«Гуляем с коляской, а над нами ракета летит». Семья из Белгорода переехала в Пермь, не выдержав ежедневных обстрелов

Семья Кулабуховых незадолго до отъезда из Белгорода. Фото: семейный архив.

- В ночь на 24 февраля я была вся как на иголках, у годовалого Ванечки резались зубки, он не спал и капризничал, в ту ночь я думала, что услышала за окном гром, но это был не гром, - вспоминает Анна Кулабухова. – Утром включила телефон и со всех чатов посыпались сообщения, что началась спецоперация. С этого дня наша жизнь стала другой.

Вернулась в родную Пермь спустя 13 лет

13 лет назад Анна переехала из Перми в Белгород к своему мужу. С Александром они познакомились в интернете. В то время он был семинаристом, а пермячка работала журналистом и пресс-секретарем. Сначала переписывались, созванивались, а потом Александр пригласил Анну к себе в гости. Дружба переросла в любовь, и он сделал ей предложение.

После свадьбы Александр стал священником, а Анна матушкой. В семье родились дети. Сначала они жили в небольшой квартире в пригороде Белгорода, а потом супруга Анны перевели в центр.

- Сейчас муж служит в храме святой Матроны Московской при областной больнице, - говорит Анна. - Недавно ему дали два маленьких храма, он в них настоятель.

Сейчас в семье трое детей: 11-летний Данил, 9-летняя Маша и год назад в семье Кулабуховых появился третий ребенок - Ванечка.

Анна осталась в Перми с детьми, а муж уехал обратно. Фото: Анна Маркова

Ракеты летали над головами

- С февраля у нас не было ни дня, чтобы не работало ПВО, регулярно слышны хлопки. Помню, как родители одноклассников детей, которые живут в пригороде, ехали в школу и написали в школьный чат: «Над нами летят ракеты, что нам делать?»

А потом и сын Кулабуховых Данил сам стал свидетелем того, как взлетает ракета.

- Я стоял на остановке, ждал автобус и в нескольких километрах увидел, как взлетает ракета, сначала вертикально, потом горизонтально и скрылась за облаками, - вспоминает Данил. - Мне было очень страшно.

И таких воспоминаний у семьи не мало. Раньше обстрелы были по ночам, а в последнее время снаряды начали летать и днем.

- Представьте, иду по улице с коляской, люди по своим делам, слышим звук, все остановились, замерли: над головой пролетело. ПВО сработало, мы выдыхаем и идем дальше. И так раза четыре подряд.

Как бы странно это не звучало, со временем белгородцы начали привыкать, что ежедневно живут под обстрелами. Люди стали находить на своих огородах осколки от ракет.

Принимали украинских беженцев, а потом сами ими стали

Украинский город Харьков находится всего в 60 километрах от Белгорода. Анна рассказывает, что до 2014 года у них не было разделения на украинцев и русских. Жили, как один народ, ездили в гости, дружили. С начала спецоперации многие из соседних с границей территорий приезжали именно в Белгород. Люди не хотели далеко уезжать с родных земель в надежде, что все скоро закончится.

- К нам приехало очень много беженцев с Украины, и мы их принимаем, - говорит Анна. – Наш город превратился в одно большое сердце, мы переживали за них и хотели помочь. Начали собирать гуманитарную помощь, но потом получилось так, что мы, белгородцы, все чаще стали думать о том, что нам самим придется уехать из родного города и стать беженцами, потому что украинские войска все ближе стали подступать к границам.

такие листовки распространяют в школьных чатах Белгорода.

Детей в школах учат поведению при обстрелах

В школьные чаты родителям стали присылать картинки с советами о том, как детям вести себя при обстрелах и после них. Детям объясняли, что не нужно трогать на улицах металлические предметы, потому что были случаи ранения детей.

Анна несколько месяцев уговаривала мужа переехать. В конце сентября, когда пригород Белгорода начали массированно обстреливать, семья приняла решение ехать в Пермь. В день их отъезда украинский снаряд упал в 300 метров от дома Кулабуховых.

Они собрали все самое необходимое на первое время, одежду, документы, сели в свой легковой автомобиль и направились в сторону Перми. Ехать с грудным ребенком было не просто, дорога заняла четыре дня, приходилось часто останавливаться.

- У нас не стоял вопрос, куда ехать, в Перми у меня родственники, сестра, - говорит Анна. - Многие наши друзья в Белгороде тоже хотели бы уехать, но им просто некуда.

Александр привез семью в Пермь и практически сразу уехал обратно - служить в храме.

Анна раньше работала журналистом, а ее муж служит в храме в Белгороде.

Детей приняли в школу

Родственники разместили Анну и детей в однокомнатной квартире, оставшейся в наследство. В маленькой комнате стоят два раскладывающихся дивана, третий диван стоит на кухне, на них и спят. На кухне маленький раскладной столик, есть за таким приходится по очереди. Платить Кулабуховым придется только за коммунальные услуги.

В первые же дни Анна пошла с документами в ближайший к дому лицей «Дельта». Детей приняли, Данила в пятый класс, а Машу - в третий. Учатся пока в разные смены. Анна говорит, была приятно удивлена, как к ним отнеслись в школе. Пока старшие учатся, Анна все время проводит с Ванечкой. Каждый день они созваниваются с папой.

Во время разговора с Анной казалось, что ей неловко рассказывать о ситуации, в которой они оказались: вынужденно стать переселенцами, потому что было страшно за детей.

Мы спросили у Анны, могут ли пермяки чем-то помочь ее семье ? Она очень стеснялась и не хотела ничего просить, но помощь им действительно нужна.

У Вани нет зимней прогулочной коляски, с собой взяли только летнюю, сейчас в ней холодно и неудобно. Можно помочь с покупкой памперсов для Вани, размер 5. Детям - школьникам нужна форма синего цвета, у девочки размер 146, сарафан или юбка с жилеткой, у мальчика рост 152 - жилетка и брюки, а еще ребятам нужны канцелярские товары. В квартире нет штор, Кулабуховы примут их с благодарностью.

Если вы хотите поддержать семью финансово, можно перечислить средства по номеру телефона +79205639952.

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