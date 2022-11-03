Городская эспланада. Фото: Министерство ЖКХ Пермского края.

Согласно Трудового кодекса РФ, на 4 ноября 2022 года выпадает нерабочий праздничный день. В России будут отмечать День народного единства. По традиции в Перми пройдут различные мероприятия, на которые можно будет прийти всей семьей.

Узнать много интересного и отдохнуть 4 ноября 2022 года в Перми можно будет на спортивных и концертных площадках, музеях и библиотеках, в парках и скверах города. (0+)

День народного единства 4 ноября 2022 в районах Перми

Во всех районах Перми 4 ноября 2022 года состоятся концерты, выставки, интерактивные занятия и спортивные соревнования.

Городские библиотеки подготовили цикл книжных экспозиций «Россия –территория единства», цикл познавательных мероприятий «С русскими защитниками через века» и другие мероприятия, посвященные истории России.

В каждом районе Перми состоятся концерты, приуроченные к Дню народного единства. Также для пермяков состоятся онлайн-мероприятия.

Администрация Перми привела подробный план праздничных мероприятий.

День народного единства 4 ноября 2022 в Перми

В Перми, как и во всей России, России государственный праздник День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.

Государственный праздник День народного единства установлен в честь освобождения Москвы 4 ноября 1612 года от польских интервентов. В этот день народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город.

Эта победа продемонстрировала образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

День народного единства в России установлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ.

Выходные дни ко Дню народного единства в Перми 2022

В Перми, как и во всей России, День народного единства 4 ноября 2022 года является нерабочим праздничным днем. В 2022 году праздник выпал на рабочий день пятницы.

Суббота и воскресенье, 5 и 6 ноября 2022 года, являются нерабочими выходными днями.

День народного единства 4 ноября 2022 в парках и скверах Перми

В Перми 2 ноября 2022 года ко Дню народного единства открыли для посещений 66-й квартал городской эспланады. Его реконструкция велась с 2020 года. Новое городское пространство открыто для прогулок и отдыха горожан, гостей города.

В 66-м квартале эспланады смонтировали систему поверхностного водоотведения, террасы и фудкорт, а также обновили пешеходные дорожки и обустроили зоны отдыха. Для всех желающих оборудовали веревочный лабиринт, площадку с подвижными играми и музыкальными инструментами, тактильный сад и уличный кинозал.

По главным достопримечательностям Перми, включая парковые зоны и скверы, также можно прогуляться с картой города, в которую есть возможность добавлять новые локации. Ее представил сервис «Авиасейлс». С интерактивной картой можно ближе познакомиться с локальными и любимыми парками, улицами и кафе, которые любят пермяки.

День народного единства 4 ноября 2022 в театрах и дворцах культуры в Перми

Объединение «Пермьконцерт» в День народного единства 4 ноября 2022 представит праздничную программу в ДК им. Солдатова (Комсомольский пр., 79). На сцене дворца выступят ансамбль «Воскресение» и камерный оркестр «Орфей». Праздничные мероприятия начнутся в 16:00. (0+)

Пермский ТЮЗ порадует своих поклонников премьерой «Ромео и Джульетта». Как говорят в театре, зрители увидят великую трагедию о любви и смерти на фоне конфликта, покрытого ржавчиной лет. Начало в 18:00. (12+)

Акция «Ночь искусств» День народного единства 4 ноября 2022 в Перми

Традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» состоится 4 ноября 2022 года во всех регионах России. Основные мероприятия акции «Ночь искусств 2022» приурочены к празднованию Дня народного единства и посвящены теме «Наши традиции». (0+)

К акции «Ночь искусств 2022» в Перми присоединятся музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубы, которые проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Организатором мероприятий выступит Министерство культуры Пермского края.

Основной площадкой акции «Ночь искусств» 2022 года в Прикамье станет Пермская художественная галерея, которой 7 ноября 2022 года исполняется 100 лет (Подробнее…).

День народного единства 4 ноября 2022 в УДС «Молот» Перми

В День народного единства 4 ноября 2022 в Перми состоится матч регулярного чемпионата ВХЛ между «Молотом» и «Ладой» из Тольятти (0+).

Встреча в УДС «Молот» будет интересна тем, что пермская команда с приходом нового главного тренера Сергея Бердникова кардинально перестроила свою игру и теперь начинает подъем из подвала турнирной таблицы розыгрыша.

«Лада» сейчас идет седьмой и опережает «Молот» на пять очков.

Начало матча в 18:00. Стоимость билетов 300 рублей.

День народного единства 4 ноября 2022 у телевизора в Перми

Телеканал «Моя планета» в День народного единства 4 ноября 2022 приглашает пермяков на премьерный показ проекта «Один день в городе» (12+). На этот раз Зоя Бербер преставит свой родной город Пермь.

Новый фильм проекта можно будет увидеть в 20:35.

Запрет продажи алкоголя в День народного единства 4 ноября 2022 в Перми

В День народного единства 4 ноября 2022 года в Перми запретят розничную продажу алкоголя.

Запрет не коснется розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Погода в День народного единства 4 ноября 2022 в Перми

Уходящая осень в День народного единства 4 ноября 2022 в Перми подарит солнечную погоду. В первой половине дня температура воздуха составит -1 градус, осадков не будет. К вечеру характер погоды существенно не изменится.

С праздником, пермяки!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru