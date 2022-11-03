Синоптики сообщили, что зима в Прикамье откладывается на 2 недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки говорят, мол, грех жаловаться на нынешнюю осень.

Синоптики подтверждают: в этом году она получилась затяжной. Когда же нам ждать первых признаков зимы? Скоро ли удастся поиграть детям в снежки, проехаться на лыжах по первому снегу?

- Зима у нас задерживается примерно на две недели, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Погода сейчас теплее климатической нормы на целых 4-5 градусов. Причем, аномально теплая погода продлится и дальше. Но в праздники нас ждет небольшое похолодание. Правда, продлится оно не долго.

Действительно, в последние дни у нас шел осенний дождь, и температура воздуха была положительной. Мы совсем не наблюдали заморозков. Но уже в пятницу может стать заметно холодней. И придется проявлять осторожность на улицах из-за гололеда.

- В праздники вновь проявятся ночные заморозки, хоть и несильные – от -2 до -3 градусов, - предупреждает Павел Смирнов. - В связи с этим по утрам мы будем наблюдать на дорогах гололедицу, и водителям на дорогах и пешеходам на тротуарах нужно быть осторожнее. Днем пока каких-то устойчивых минусовых температур мы не увидим – в основном столбик термометра будет находиться в диапазоне от 0 до +1 градуса. Будут выпадать осадки, хотя и в не таком количестве, как последние два дня. Периодически будет пролетать снег, но землю он пока не укроет.

Праздники пройдут, и нас вновь ждет небольшое потепление.

- На следующей неделе у нас какой-либо репетиции зимы также не прогнозируется,- отмечает Павел Смирнов. - С западными потоками вновь начнет поступать с Европейской территории страны теплый воздух, и положительная аномалия на какое-то время вновь восстановится.

Возможно, в следующие выходные может наметиться уже предзимнее похолодание, в том числе, с дневными отрицательными температурами. Но это пока - предварительный прогноз, так что не исключено, что затянувшаяся осенняя погода может остаться с нами и дальше.