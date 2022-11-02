В Прикамье маленький мальчик с большим сердцем спас кошку и ее новорожденных котят

Фото: приют «Счастливый хвост»

В приюте «Счастливый хвост» рассказали трогательную историю о спасении кошки и ее котят. Животным удалось выжить благодаря 10-летнему мальчику Паше, который не смог оставить их в беде.

История произошла в одной из деревень Пермского края. К дому прибилась кошка с новорожденными котятами. Родители сразу отказались ухаживать за ними, но мальчик не смог бросить животных и взял заботу о них на себя. Помогала ему младшая сестра.

Мальчик поставил для кошки и ее котят коробку в сенях. Он усиленно кормил их, а также обзванивал приюты, надеясь, что ему помогут пристроить животных. Ему что не отвечали или отказывали, потому что мест нет, особенно для таких маленьких котят.

Выпал снег, температура опустилась до -5 градусов, а кошке с котятами приходилось и дальше мерзнуть в коробке. Мальчик не опускал руки, и продолжал звонить, со слезами прося помощи. И ему удалось ее найти.

Неравнодушная пермячка, часто помогающая приюту «Счастливый хвост», согласилась принять животных. Мальчик смог уговорить родителей приехать в город и передать их в добрые руки.

«Маленький Человек с большой буквы», «Какой парнишка молодец! Он достоин медали», «История очень трогательная. Родители должны гордиться таким сыном. У них растет настоящий мужчина», — похвалили пермяки неравнодушного мальчика. Благодаря ему животные сейчас живут в тепле и окружены заботой.

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