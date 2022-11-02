Пермяков опросили, считают ли они свой город дорогим для жизни и почему

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики сервиса SuperJob составили рейтинг самых дорогих для жизни городов-миллионников России - по мнению самих жителей. Они провели опрос в 16 мегаполисах страны. Горожане оценивали траты на жилье, продукты питания, проезд в общественном транспорте, коммунальные услуги и бензин.

В ТОП-10 попали сразу два приволжских города: вторую строчку после Москвы заняла Уфа, а девятую - Казань. Самара оказалась на 13-м месте, Пермь - на предпоследнем пятнадцатом. Замыкает список уральский Челябинск.

Разумеется, рейтинг отражает субъективную оценку самих горожан. Но почему же они считают свои города дорогими?

«Виноваты не цены, а снижение доходов»

Больше половины уфимцев назвали жизнь в своем городе недешевой - 57 процентов.

- Нужно разобраться в причинах такой оценки, - говорит экономист Всеволод Спивак. - Ведь с точки зрения объективных измеряемых данных по ценовому уровню, таких как средняя стоимость квадратного метра жилья, бензина, цены на продукты, Уфа занимает средние позиции среди крупных городов страны. Можно было бы предположить, что результаты опроса отражают низкий уровень доходов уфимцев, но и здесь столица Башкортостана находится в середине списка среди регионов ПФО.

Экономист полагает, что результаты опроса отражают негативную динамику доходов населения - в сравнении с другими крупными мегаполисами.

- Уфимцам все сложнее сохранять привычный уровень жизни, - объясняет Всеволод Спивак. - С точки зрения тех доходов, которыми они располагают, цены кажутся все более высокими. Начиная с 2013 года, доходы населения по Башкирии были традиционно выше, чем в среднем по ПФО. Но по итогам этого года по этому показателю мы можем опуститься во вторую половину списка.

Казань конкурирует со столицами

Столица Татарстана вполне заслуженно оказалась в середине списка недешевых городов. К такому выводу приходит экономист и руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив консалтинг» Ирек Галямов:

- Дороговизна жизни в Казани компенсируется широкими возможностями для горожан. Столица Татарстана не стала дорогим городом за пять минут.

Развитие городской инфраструктуры началось с момента, когда первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев выбил финансирование на строительство метро. А дальше процесс продолжили мэр Казани Ильсур Метшин и действующий глава региона Рустам Минниханов. Стали появляться объекты для проведения универсиады, чемпионата мира по футболу, начали проводиться тематические фестивали. Построили дорожные развязки, появились новые автобусы, из-за чего стало возможным быстро передвигаться по городу. Создали новые общественные пространства, начали открываться множество кафе и ресторанов.

Эксперт считает, что именно эти экономические факторы стали причиной того, что в Казань потянулись не только люди из районов республики, но и из других регионов России.

- Город интересен и как исторический центр, и как площадка для развития, - объясняет Ирек Галямов. - К тому же в столице Татарстана «температура зарплат» растет и пытается достичь показателей той же Москвы и Санкт-Петербурга. Предприниматели открывают здесь бизнес, благодаря чему появляется больше рабочих мест. Открытие Иннополиса и IT-парка дало толчок тому, что в Казань и в Татарстан стали переезжать IT-специалисты. Агентство инвестиционного развития республики и государственные структуры позволили привлекать в республику инвестиции. Сюда приезжает учиться молодежь из регионов и других стран, которая желает остаться жить в Казани.

В итоге, как отмечает эксперт, растут цены на жилье.

- При этом жилая недвижимость в Казани становится способом вложить деньги, - говорит эксперт. - За последние несколько лет здесь появилось большое количество инвестиционных квартир, которые используют для сохранения капитала и дальнейшей перепродажи.

Отражение «индекса счастья»

- Представленный рейтинг, это, скорее всего, отражение своеобразного «индекса счастья», - полагает экономист Дмитрий Клещев. – И омрачать настроения горожан могут какие-то отдельные позиции - тарифы на ЖКУ, бензин, проезд.

К примеру, в Нижнем Новгороде жители чаще всего жаловались на дорогую коммуналку. Самыми большими статьями расходов также оказались медицинские услуги, развлечения, бензин и одежда.

В топ-5 самых затратных вещей, по мнению жителей Самары, вошли жилье, ЖКУ, продукты питания, одежда и техника, а также проезд в общественном транспорте.

В Перми участники опроса чаще всего сетовали на подорожавшие билеты в автобусах и трамваях.

РЕЙТИНГИ

Где жизнь самая дорогая

Москва - 60%

Уфа - 57%

Краснодар - 51%

Санкт-Петербург - 49%

Волгоград - 48%

Ростов-на-Дону - 48%

Екатеринбург - 47%

Красноярск - 45%

Казань - 45%

Нижний Новгород - 41%

Омск - 41%

Новосибирск - 40%

Самара - 40%

Воронеж - 36%

Пермь - 35%

Челябинск - 28%