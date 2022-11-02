В пермском зоопарке объяснили свою идею выездных мероприятий

На беговой дорожке спринтеры непредсказуемы. Фото: страница Пермского зоопарка ВКонтакте.

Пермяки ахнули, когда увидели заголовки в интернете про то, что Пермский зоопарк начинает выездные мероприятия со своими питомцами. И что теперь необязательно самому ехать в зоопарк, а зоопарк сам может приехать к тебе в гости.

«О! А медведя на день рождения можно заказать?», «Чего там медведя, лучше сразу тигра!», «А кролика на новогодний корпоратив привезете? Год кролика наступает!», - креативили в комментариях люди.

Но оказалось, что все не так, и что сотрудников зоопарка неправильно поняли.

- Вывозить животных мы не имеем права, а вот насекомых вывозить нам можно, - пояснили «Комсомольской правде» в зоопарке. - Делается это исключительно в образовательных целях. Ведь дети не всегда могут приехать к нам, нужно специальный автобус заказывать и сопровождение. Чтобы с этим было меньше хлопот, мы сами можем приехать в школы и детсады. А в коробке или контейнере привезем с собой палочника или таракана, и покажем их детям.

Проект этот называется «зоопарк на ладошке» и его главная цель – просветительная. Сотрудники зоопарка хотят заинтересовать детишек живой природой, чтобы они поменьше в гаджетах сидели.

- Скоро наступает Новый год, поэтому мы готовы нарядить Снегурку, которая приедет к детям в гости, привезет им насекомых и любопытно расскажет об этом, - добавили в зоопарке.

А самым смелым и отважным предлагают стать участниками «Тараканьих бегов» - состязаний южноамериканских тараканов в спринтерской гонке. Насекомые, которые развивают скорость до 4 километров в час, должны будут пробежать дистанцию в один метр. И на беговой дорожке эти спринтеры непредсказуемы: таракан может внезапно развернуться и направиться в обратную сторону.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для участия в мероприятии необходимо сформировать команду от 5 человек - именно столько тараканов участвует в гонке.

Максимальное количество участников - 30 человек.

Рекомендуемый возраст участников: 4+.

Продолжительность: 45 минут.

Стоимость: 4500 за группу.