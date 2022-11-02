Пермская художественная галерея. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» состоится 4 ноября 2022 года во всех регионах России. Основные мероприятия акции «Ночь искусств 2022» приурочены к празднованию Дня народного единства и посвящены теме «Наши традиции».

К акции «Ночь искусств 2022» в Перми присоединятся музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубы, которые проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. Организатором мероприятий выступит Министерство культуры Пермского края.

Основной площадкой акции «Ночь искусств» 2022 года в Прикамье станет Пермская художественная галерея, которой 7 ноября 2022 года исполняется 100 лет.

Программа акции «Ночь искусств 2022» в Пермской художественной галерее

На «Ночь искусств 2022» 4 ноября 2022 года в Пермской художественной галерее (ул. Комсомольский пр., 4) запланированы встречи с сотрудниками «Галерея. Взгляд изнутри», концерт барочной музыки от солистов оркестра Пермского театра оперы и балета, выступление арфистки Ирины Пыжьяновой (Пермь - Санкт-Петербург).

Для самых маленьких зрителей будет работать выставка «Вокруг скульптуры». Также ребятам под руководством музейных педагогов предстоит создавать большой именинный торт из пластилина.

Молодежь приглашают на участие в квесте «Тайны картин», построенный по маршруту постоянной экспозиции Пермской художественной галереи.

18:00 – 19:00

«Галерея. Взгляд изнутри»: встреча с президентом Пермской художественной галереи Надеждой Беляевой. (12+)

19:00 – 19:30

Концерт музыкантов Пермского театра оперы и балета. В программе: барочные сонаты Телемана, Буамортье, Лекле и Кванца. Исполнители: Фёдор Дмитриев (флейта), Ирина Марцинкевич (флейта), Илья Ганичев (фагот). (12+)

19:40 – 21:00

«Галерея. Взгляд изнутри»: встречи с сотрудниками галереи (хранитель музейных коллекций, реставратор, специалист по музейной инклюзии, специалист по безопасности). (12+) Модератор – Владимир Береснев

20:00 – 20:30

Концерт духовной музыки В программе песнопения, посвященные Пресвятой Богородице Исполнители: хоровой ансамбль Свято-Троицкого кафедрального собора г. Перми (12+) 3 этаж, зал пермской деревянной скульптуры

21:00-22:00

Концерт солистки ансамбля «ТриголОс» Ирины Пыжьяновой. (12+) 3 этаж, зал пермской деревянной скульптуры

18:00 – 22:00

Детские программы: «Поздравляем галерею: делаем и украшаем праздничный торт из пластилина в пространстве детской мастерской», «Вокруг скульптуры». (6+)

18:00 – 22:30

Квест для подростков и молодежи «Тайны картин». (12+)

Стоимость билетов на мероприятия акции «Ночь искусств 2022» от 50 рублей.

Акция «Ночь искусств 2022» в галерее «Марис-Арт»

В «Ночь искусств» 4 ноября 2022 года галерея «Марис-Арт» (Комсомольский пр., 8) представит специальную программу в рамках выставки «Пермь. Про заводы» (6+). Выставка объединяет пермских художников разных эпох и поколений.

В 18:00 состоится творческая встреча с писателем и журналистом Светланой Федотовой, которая презентует свою книгу «Огни на Каме» о пермских художниках.

В 19:00 художники Олег Филимонов и Виктория Ушакова расскажут о своем творчестве и об участии в выставке.

В 20:00 состоится лекция-экскурсия Ольги Клименской, которая расскажет о тонкостях изобразительного искусства.

Вход на все мероприятия свободный.

Акция «Ночь искусств 2022» в «Доме Мешкова»

В «Ночь искусств» 4 ноября 2022 года в Перми «Дом Мешкова» (ул. Монастырская, 11) представит концерт пианиста Вячеслава Ронжина. На старинном рояле пермской фабрики Дмитрия Юманова виртуоз исполнит произведения Баха, Бетховена, Шопена, Рахманинова и Скарлатти.

Начало концерта в 15:00. Стоимость билетов от 300 рублей. (6+)

Акция «Ночь искусств 2022» в Краевой библиотека им. Горького

Краевая библиотека им. А. М. Горького (ул. Ленина, 70) присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств 2022» 3 ноября 2022 года.

Гостей библиотеки в «Ночь искусств 2022» ждут: спектакль студентов ПГИК «Лето Господне», увлекательные мастер-классы, экскурсии, книжные выставки и концерты. (16+)

Мастер-классы состоятся с 17:00 до 22:00.

Книжные выставки будут проводиться с 17:00 до 21:00.

С 17:00 до 18:00 гостей библиотеки ждет концерт хореографического коллектива «Сувенир» из Пермского колледжа искусства и культуры.

С 19:00 до 20:00 состоится встреча с руководителем музыкального коллектива «Реки» Людмилой Белоглазовой и концерт.

В 17:30 начнется спектакль «Лето Господне».

С 18:45 до 19:45 – экскурсия «Ведьмы, демоны, русалки и другая нечисть на службе классической музыки».

С 18:30 до 19:30 – лекция писателя и журналиста Светланы Федотовой «Открытая Пермь».

С 20:30 до 21:30 – просмотр и обсуждение дкументального фильма Ивана Головнева «Страна Удэхе».

С 17:00 до 22:00 - чаепитие и дегустация национальных башкирских блюд.

Вход на мероприятия бесплатный.

«Ночь искусств 2022» в Пермской арт-резиденции

В «Ночь искусств» 4 ноября 2022 года Пермская арт-резиденция (ул. Монастырская, 95а) приглашает на выставки и творческие встречи к опытным фотохудожникам. (16+)

В 18:00 - встреча с фотохудожником Денисом Лобовиковым и его образами Вселенной в земных поверхностях и фактурах.

В 19:00 - встреча с фотохудожником Дмитрием Дубровских, который расскажет об астрофотографии и возможностях современной фотоаппаратуры для съемок космических объектов

С 12:00 до 21:00 – работа выставок: «Смотри вверх», «Сбежавшие куклы» и «80+1».

Вход на мероприятия свободный.

«Ночь искусств 2022» в Пермской филармонии

В «Ночь искусств» 3 ноября 2022 года Пермская краевая филармония приглашает на онлайн-концерт «Орган. Древняя музыка» (6+).

Концертная программа объединит в своем звучании дыхание вечности величественный голос органа, гудящие трубки шотландской волынки и поющие тибетские чаши несут в своём звучании дыхание вечности.

Программу представят известные музыканты из Москвы и Казани – Лада Лабзина (орган), Евгений Лапекин (волынка), Анна Благая (поющие чаши). Прозвучит органная музыка Баха и Ганелина; транскрипции сочинений Римского-Корсакова и Дженкинса, а также органные импровизации.

Начало трансляции в 20:00.

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