В Перми в ночь на 23 февраля столбик термометра может опуститься до -30 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погрелись – и хватит. Примерно так можно охарактеризовать погоду, которая нас ждет в ближайшие дни.

Уже в эти выходные солнце закроют облака, и воздух днем будет хуже прогреваться.

В итоге в субботу и воскресенье столбик термометра в Перми не поднимется выше -10… -12 градусов. По ночам будет еще холоднее - до -22 градусов в низких местах.

А на следующей неделе нас ждут уже самые настоящие морозы. Виной всему – циклон, который идет к нам со Скандинавии.

- Пика похолодания можно ожидать на праздники, на 23 февраля, - объяснил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Минимальная температура в Перми через неделю вполне может достичь отметки в -25 градусов, в низких местах по краю она может опуститься и до -30 градусов или даже еще ниже.

Впрочем, на небе будут прояснения, и днем будет ненадолго теплеть – до -11…-16 градусов.

Метеорологи отмечают, что говорить о каких-то погодных аномалиях, тем не менее, не приходится - до конца зимы в Пермском крае еще далеко.

- Погода будет хоть и значительно холоднее нормы, но все же намного теплее, чем в эти же числа февраля в 2021 году, когда по всей территории края отмечались морозы ниже -30 градусов, а по северу и западу региона столбик термометра опускался и до -38 градусов, - напоминал Андрей Шихов. - К тому же тогда стужа сопровождалась сильным ветром.