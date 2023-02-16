В Прикамье появятся быстрые зарядки для электромобилей

Одним из спикеров круглого стола выступил заместитель директора филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» по развитию и реализации услуг Александр Шагов (справа). Фото: Максим КИМЕРЛИНГ

Как сегодня устроен рынок электромобилей в России? Какие системные меры поддержки развития электрозарядной инфраструктуры важны? Насколько развита инфраструктура Перми для пользователей электромобилей? Эти и многие другие вопросы были обсуждены в рамках круглого стола по теме «Перспективы развития электротранспорта в Прикамье», который состоялся в Перми.

15 процентов новых авто - электромобили

В мероприятии приняли участие министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, руководитель Центра информационного развития Пермского края Евгений Катаев, руководитель сообщества «ЭлектроПрикамье» Александр Шаврин, эксперты автомобильного рынка, представители компаний, занимающихся производством электрозарядных станций и продажей электромобилей.

Одним из спикеров круглого стола выступил заместитель директора филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» по развитию и реализации услуг Александр Шагов.

Развитие технологий, государственные меры стимулирования повышают привлекательность электротранспорта. Принятая в России Правительством РФ в 2021 году «Концепция по развитию производства и использования электрического транспорта» подразумевает, что к 2030 году доля продаж электромобилей составит 15 процентов.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, на сегодняшний день на территории Прикамья действуют 37 электрозарядных станций, из них 27 ЭЗС расположены в Перми.

Владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога

По инициативе главы региона Дмитрия Махонина, с 1 января 2022 года и до 2028 года включительно на территории Пермского края владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога.

Пермский край присоединился к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, стартовавшему в 2022 году по инициативе Правительства РФ. Он предполагает установку быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. При этом время зарядки аккумуляторов автомобилей до уровня 80 процентов будет составлять 20 - 30 минут. В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 миллиона рублей.

Власти региона поддерживают развитие зарядной инфраструктуры, в том числе с помощью компенсации части затрат предпринимателям, реализующим инвестпроекты по данному направлению, на закупку оборудования и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Субсидия будет предоставляться на компенсацию до 60 процентов расходов на закупку оборудования (максимально 1,86 млн руб. на один объект) и до 30 процентов затрат на технологическое присоединение к электросетям (максимально 900 тысяч руб. на один объект). Для получения субсидии инвестору необходимо построить и ввести зарядную станцию в эксплуатацию в 2023 году. После чего инвестор может подать заявку на получение субсидии в краевое Министерство экономического развития и инвестиций, которое является оператором федеральной субсидии.

У аэропорта, возле театра и на трассе

- Создание и расширение сети электрозаправочных станций входит в число приоритетных направлений деятельности компании «Россети Урал», - подчеркнул в ходе своего выступления на круглом столе заместитель директора филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» по развитию и реализации услуг Александр Шагов. - В декабре 2020 года была принята и реализуется программа «Развитие зарядной инфраструктуры», которая рассчитана до 2025 года. В рамках этой программы компания «Россети Урал» уже установила на территории Пермского края шесть электрозарядных станций.

В Перми электрозарядные станции компании «Россети Урал» смонтированы на территории АЗС «ЛУКОЙЛ» рядом с новым терминалом международного аэропорта «Большое Савино», рядом с Театром-Театром на улице Ленина, а также вблизи торгово-развлекательного комплекса «Семья» по улице Революции. Кроме того, зарядные станции установлены на участке трассы М 7 Пермь - Казань в районе города Очер, в городе Кунгур на улице Ленина и на трассе Р242 Пермь - Екатеринбург около села Неволино Кунгурского муниципального округа.

В планах на 2023 год - установка в Перми еще трех зарядных станций для электромобилей. Как отметил Александр Шагов, филиал«Россети Урал»» «Пермэнерго» в рамках работы по технологическому присоединению готов к взаимодействию и по таким перспективным направлениям, как создание и развитие электрозаправочной инфраструктуры для пассажирских судов на электродвигателе и общественного наземного электротранспорта (электробусов).