В Перми многодетным семьям выделили землю в цыганском таборе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом центре по жребию распределили несколько участков для многодетных семей.

Новоиспеченным землевладельцам никто не объяснил, что на их земле давно живут люди – цыганские семьи.

Счастливого момента ждали 10 лет

Десять лет назад у пермячки Ирины и ее мужа родился сынишка – третий по счету ребенок. И они сразу же встали в очередь на получение бесплатной земли – как многодетная семья.

Все эти годы они мечтали, как постоят свой дом, разведут возле него сад, разобьют газоны и заживут дружно и счастливо.

Ирина говорит, что их радость была недолгой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одно омрачало их мечту: очередь продвигалась медленно. Власти объясняли: свободной земли в городе мало. И в 2018 году создали еще одну очередь - альтернативную. Отличие было в том, что участки предлагали не по 15-25 соток, как по первоначальному закону, а – по 4,5-6 соток.

- Мы перешли в эту очередь, - рассказала Ирина. - Когда мы в 2012 году вставали в основную, там было 1700 очередников, теперь уже - 2 тысячи. А в альтернативном списке мы оказались на 214 месте.

И опять было томительное ожидание. И наконец - счастливый момент! Дошла очередь и до них.

На участке, который выделили Ирине, уже стоит дом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам сообщили, что разыгрывать по жеребьевке будут участки в микрорайоне Чапаевский, - рассказывает Ирина. – Да, маленькие, по 6 соток. Да, довольно далеко от центра. Да, в описании было сказано, что они «окустаренные» - то есть заросли кустами. Что там пока нет возможности подключения света, газа и воды. Но мы на семейном совете решили – преодолеем все трудности! Помню, какое было радостное чувство, когда по жребию нам выделили участок и дали бумагу на него. Вот она, земля для нашего дома! И мы сразу же поехали посмотреть на место, где построим наш семейный очаг.

Радость была недолгой

А потом счастливая эйфория сменилась недоумением. Оказалось, что на их земле уже стоит дом. Из крепкого бруса. Из него высыпали цыганята и стали с любопытством рассматривать приезжих. Позади строения земля уходила круто вниз, в овраг, заросший вовсе не кустами, а взрослыми деревьями.

На участке - большой овраг с мусором. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В доме, несмотря на «невозможность подключения электричества», горел свет. Из дверей вышел пожилой цыган и стал вопросительно смотреть на приезжих.

- Нам бы гугл-карту посмотреть, там хорошо видно, что на участке стоят постройки, что наши 6 соток – наполовину в овраге, но мы никак не думали, что нам выделят землю с такими сюрпризами! – говорит сейчас Ирина. – Но неужели этого не знали в администрации?

Из окон выглядывают любопытные цыганята. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказ бабушки-Марицы

Не только многодетная Ирина оказалась в подобной дикой ситуации. По жеребьевке в Орджоникидзевском районе вдоль улицы Белорусская выделили еще 8 участков. И практически на всех стоят цыганские дома.

Заходим в один из них, здороваемся. Внутри в теплой просторной комнате, которая обогревается массивным самодельным электрическим «козлом», нас встречают пожилая цыганка, ее сын Николай и внучка Диана. Еще двое парней-цыганят, как нам рассказывают, еще не вернулись из школы.

Маленькая Милана убирает снег перед домом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мой муж в этом доме умер, по нашим обычаям и я тут свой век закончить должна! - объясняет нам бабушка-Марица. – А теперь вот и непонятно, что с нами будет. Я в Перми уже 60 лет живу. Моего мужа родители Победой назвали сразу после войны. Он лудильщиком работал – ходил по дворам, тазы, кастрюли лудил-чинил. Сын сейчас строительством занимается. Остальные четыре сына тут же рядом живут. Внуков я даже не помню, сколько у меня – много! А куда мы теперь все? На улицу?

За нашим разговором с мечтательной улыбкой наблюдает девочка-цыганка.

- О чем мечтаешь? – спрашиваем ее.

- Я не хочу школу бросать, - отвечает Диана. - Нам сейчас на естествознании про животных интересно рассказывают. Я бы хотела доктором стать, но не Айболитом, а человеческим врачом, чтобы людям помогать.

Сын Марицы объясняет, что если сломают их дом, вряд ли девочке удастся закончить второй класс.

- Тогда уже не до учебы будет, придется думать, куда деваться, - объясняет Николай. - Мы уже один раз жилье переносили, в 2017 году. Тогда много наших домов снесли. Мой брат, помню, на крыше стоял, уходить не хотел, когда бульдозером его кирпичный дом разваливали. В соцсетях тогда видео появилось, и в комментариях люди шутили: «Табор уходит в небо!» Но мы в небесах не можем жить, а на земле нам не дают места.

Николай уверяет, что они писали властям письма с просьбой узаконить землю, где они живут. Но ответа не получили.

- У нас все семьи многодетные, но в очередь нас не ставят, - объясняет он. - Пойдемте, со всеми познакомлю.

«Столкнули лбами русские и цыганские семьи!»

Нас водят по домам, в которых сидят в цыганских нарядах женщины, молодые и постарше. Некоторые нянчатся с младенцами. Их окружают детишки, которые смотрят на нас веселыми черными глазами.

Цыган Вячеслав объясняет, что им с семьей некуда деваться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знакомят нас и с пожилым Вячеславом, дом которого как раз оказался на участке пермячки Ирины.

Семья у Вячеслава большая - 11 детей в внуков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы обменялись с ней телефонами, очень жалко женщину! – сокрушается он. – Ирине достался участок в самом овраге, туда придется десятки «КамАЗов» земли завезти, чтобы его выровнять. Да еще и мы на этой земле оказались. Получается, столкнули лбами русские и цыганские семьи! У меня, например, 11 детей и внуков. Куда нам податься, я не представляю. Как объяснила Ирина, выкупить у нее участок не получится, ей не разрешат его продавать. Подыскивать землю на замену – это не меньше миллиона надо. А чем детей тогда кормить, если эти деньги занять?

На других участках, которые тоже выделили многодетным, также стоят цыганские дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Нам дали кота в мешке»

- Да, мы созваниваемся с Вячеславом, но, честно говоря, у меня мало надежды на то, что мы с ним найдем какое-то решение, - подтвердила Ирина. – Мы оказались в патовой ситуации. Я написала письмо с просьбой отменить распоряжение о выделении нам земли и вернуть нас в очередь, потом сама ходила на встречу к заместителю начальника департамента земельных отношений администрации Перми. Мне объяснили, что отказаться от участка невозможно, он уже занесен в реестр как наша собственность. Юристы подтвердили пермячке, что продать участок она никак не сможет, поскольку у нее несовершеннолетний сын.

Бабушка Марица объясняет, что по их обычаям она должна умереть там же, где умер ее муж. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне посоветовали обратиться в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы они снесли незаконное строение на нашем участке. Я так и сделала. Но, как мне там объяснили, сначала департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми должен выделить необходимые средства для проведения таких работ. А в департаменте мне ответили, что список на снос на этот год уже утвержден, и мы в него уже не попадем. Но мы не можем ждать, мужу скоро будет 53 года! Судиться с цыганской семьей и добиваться через суд, чтобы они снесли строение за свой счет? Не уверена, что они снесут, даже если выиграть суд получится. Да и жестоко это как-то было бы.

Николай говорит, что их дом уже один раз сносили, пришлось строиться заново. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина недоумевает, почему сразу нельзя было указать в описании участка, что имеется подобная проблема. Чтобы их выбор был осознанным.

- А так, получается, нам дали кота в мешке, мол, делайте с ним что хотите, - говорит она. – И нам теперь вместо счастливого новоселья грозит череда разборок, которые еще неизвестно, чем закончатся.