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16 февраля 2023 9:48

В Перми многодетным семьям выделили землю в цыганском таборе

Для них было шоком узнать, что на их земельных участках давно стоят чужие дома
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом центре по жребию распределили несколько участков для многодетных семей.

Новоиспеченным землевладельцам никто не объяснил, что на их земле давно живут люди – цыганские семьи.

Счастливого момента ждали 10 лет

Десять лет назад у пермячки Ирины и ее мужа родился сынишка – третий по счету ребенок. И они сразу же встали в очередь на получение бесплатной земли – как многодетная семья.

Все эти годы они мечтали, как постоят свой дом, разведут возле него сад, разобьют газоны и заживут дружно и счастливо.

Ирина говорит, что их радость была недолгой.

Ирина говорит, что их радость была недолгой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одно омрачало их мечту: очередь продвигалась медленно. Власти объясняли: свободной земли в городе мало. И в 2018 году создали еще одну очередь - альтернативную. Отличие было в том, что участки предлагали не по 15-25 соток, как по первоначальному закону, а – по 4,5-6 соток.

- Мы перешли в эту очередь, - рассказала Ирина. - Когда мы в 2012 году вставали в основную, там было 1700 очередников, теперь уже - 2 тысячи. А в альтернативном списке мы оказались на 214 месте.

И опять было томительное ожидание. И наконец - счастливый момент! Дошла очередь и до них.

На участке, который выделили Ирине, уже стоит дом.

На участке, который выделили Ирине, уже стоит дом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам сообщили, что разыгрывать по жеребьевке будут участки в микрорайоне Чапаевский, - рассказывает Ирина. – Да, маленькие, по 6 соток. Да, довольно далеко от центра. Да, в описании было сказано, что они «окустаренные» - то есть заросли кустами. Что там пока нет возможности подключения света, газа и воды. Но мы на семейном совете решили – преодолеем все трудности! Помню, какое было радостное чувство, когда по жребию нам выделили участок и дали бумагу на него. Вот она, земля для нашего дома! И мы сразу же поехали посмотреть на место, где построим наш семейный очаг.

Радость была недолгой

А потом счастливая эйфория сменилась недоумением. Оказалось, что на их земле уже стоит дом. Из крепкого бруса. Из него высыпали цыганята и стали с любопытством рассматривать приезжих. Позади строения земля уходила круто вниз, в овраг, заросший вовсе не кустами, а взрослыми деревьями.

На участке - большой овраг с мусором.

На участке - большой овраг с мусором.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В доме, несмотря на «невозможность подключения электричества», горел свет. Из дверей вышел пожилой цыган и стал вопросительно смотреть на приезжих.

- Нам бы гугл-карту посмотреть, там хорошо видно, что на участке стоят постройки, что наши 6 соток – наполовину в овраге, но мы никак не думали, что нам выделят землю с такими сюрпризами! – говорит сейчас Ирина. – Но неужели этого не знали в администрации?

Из окон выглядывают любопытные цыганята.

Из окон выглядывают любопытные цыганята.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказ бабушки-Марицы

Не только многодетная Ирина оказалась в подобной дикой ситуации. По жеребьевке в Орджоникидзевском районе вдоль улицы Белорусская выделили еще 8 участков. И практически на всех стоят цыганские дома.

Заходим в один из них, здороваемся. Внутри в теплой просторной комнате, которая обогревается массивным самодельным электрическим «козлом», нас встречают пожилая цыганка, ее сын Николай и внучка Диана. Еще двое парней-цыганят, как нам рассказывают, еще не вернулись из школы.

Маленькая Милана убирает снег перед домом.

Маленькая Милана убирает снег перед домом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мой муж в этом доме умер, по нашим обычаям и я тут свой век закончить должна! - объясняет нам бабушка-Марица. – А теперь вот и непонятно, что с нами будет. Я в Перми уже 60 лет живу. Моего мужа родители Победой назвали сразу после войны. Он лудильщиком работал – ходил по дворам, тазы, кастрюли лудил-чинил. Сын сейчас строительством занимается. Остальные четыре сына тут же рядом живут. Внуков я даже не помню, сколько у меня – много! А куда мы теперь все? На улицу?

За нашим разговором с мечтательной улыбкой наблюдает девочка-цыганка.

- О чем мечтаешь? – спрашиваем ее.

- Я не хочу школу бросать, - отвечает Диана. - Нам сейчас на естествознании про животных интересно рассказывают. Я бы хотела доктором стать, но не Айболитом, а человеческим врачом, чтобы людям помогать.

Сын Марицы объясняет, что если сломают их дом, вряд ли девочке удастся закончить второй класс.

- Тогда уже не до учебы будет, придется думать, куда деваться, - объясняет Николай. - Мы уже один раз жилье переносили, в 2017 году. Тогда много наших домов снесли. Мой брат, помню, на крыше стоял, уходить не хотел, когда бульдозером его кирпичный дом разваливали. В соцсетях тогда видео появилось, и в комментариях люди шутили: «Табор уходит в небо!» Но мы в небесах не можем жить, а на земле нам не дают места.

Николай уверяет, что они писали властям письма с просьбой узаконить землю, где они живут. Но ответа не получили.

- У нас все семьи многодетные, но в очередь нас не ставят, - объясняет он. - Пойдемте, со всеми познакомлю.

«Столкнули лбами русские и цыганские семьи!»

Нас водят по домам, в которых сидят в цыганских нарядах женщины, молодые и постарше. Некоторые нянчатся с младенцами. Их окружают детишки, которые смотрят на нас веселыми черными глазами.

Цыган Вячеслав объясняет, что им с семьей некуда деваться.

Цыган Вячеслав объясняет, что им с семьей некуда деваться.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знакомят нас и с пожилым Вячеславом, дом которого как раз оказался на участке пермячки Ирины.

Семья у Вячеслава большая - 11 детей в внуков.

Семья у Вячеслава большая - 11 детей в внуков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы обменялись с ней телефонами, очень жалко женщину! – сокрушается он. – Ирине достался участок в самом овраге, туда придется десятки «КамАЗов» земли завезти, чтобы его выровнять. Да еще и мы на этой земле оказались. Получается, столкнули лбами русские и цыганские семьи! У меня, например, 11 детей и внуков. Куда нам податься, я не представляю. Как объяснила Ирина, выкупить у нее участок не получится, ей не разрешат его продавать. Подыскивать землю на замену – это не меньше миллиона надо. А чем детей тогда кормить, если эти деньги занять?

На других участках, которые тоже выделили многодетным, также стоят цыганские дома.

На других участках, которые тоже выделили многодетным, также стоят цыганские дома.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Нам дали кота в мешке»

- Да, мы созваниваемся с Вячеславом, но, честно говоря, у меня мало надежды на то, что мы с ним найдем какое-то решение, - подтвердила Ирина. – Мы оказались в патовой ситуации. Я написала письмо с просьбой отменить распоряжение о выделении нам земли и вернуть нас в очередь, потом сама ходила на встречу к заместителю начальника департамента земельных отношений администрации Перми. Мне объяснили, что отказаться от участка невозможно, он уже занесен в реестр как наша собственность. Юристы подтвердили пермячке, что продать участок она никак не сможет, поскольку у нее несовершеннолетний сын.

Бабушка Марица объясняет, что по их обычаям она должна умереть там же, где умер ее муж.

Бабушка Марица объясняет, что по их обычаям она должна умереть там же, где умер ее муж.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне посоветовали обратиться в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы они снесли незаконное строение на нашем участке. Я так и сделала. Но, как мне там объяснили, сначала департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми должен выделить необходимые средства для проведения таких работ. А в департаменте мне ответили, что список на снос на этот год уже утвержден, и мы в него уже не попадем. Но мы не можем ждать, мужу скоро будет 53 года! Судиться с цыганской семьей и добиваться через суд, чтобы они снесли строение за свой счет? Не уверена, что они снесут, даже если выиграть суд получится. Да и жестоко это как-то было бы.

Николай говорит, что их дом уже один раз сносили, пришлось строиться заново.

Николай говорит, что их дом уже один раз сносили, пришлось строиться заново.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина недоумевает, почему сразу нельзя было указать в описании участка, что имеется подобная проблема. Чтобы их выбор был осознанным.

- А так, получается, нам дали кота в мешке, мол, делайте с ним что хотите, - говорит она. – И нам теперь вместо счастливого новоселья грозит череда разборок, которые еще неизвестно, чем закончатся.

Цыганские семьи в микрорайоне Чапаевский живут и в домах на узаконенных участках.

Цыганские семьи в микрорайоне Чапаевский живут и в домах на узаконенных участках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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